Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta segunda-feira, 29 de junho

Esta segunda-feira (29/6) de Copa do Mundo vai ter Brasil em campo. A Seleção, que terminou em primeiro lugar no Grupo C, enfrenta, às 14h (de Brasília), o Japão. O duelo no NRG, em Houston, tem os brazucas como favoritos, mas os japoneses não são fracos e, no último duelo entre as seleções, um amistoso, venceram os Canarinhos. O vencedor deste jogo vai às oitavas de final e enfrentará Noruega ou Costa do Marfim.
Mais à tarde, às 17h30 (de Brasília), será a vez de Alemanha e Paraguai se enfrentarem. Os alemães deixaram a desejar na derrota para o Equador e, mesmo terminando em primeiro no Grupo E, são favoritos diante de um Paraguai que avançou como um dos oito melhores terceiros colocados. O duelo será em Boston.
Já no fim da noite, às 22h (de Brasília), será a vez de Holanda x Marrocos. Jogo entre duas seleções Top 10 no ranking da Fifa e que promete muito. A Holanda é um pouco favorita, mas Marrocos já mostrou tudo o que é capaz no empate com o Brasil na fase de grupos. Enfim, o jogo em Monterrey define o adversário do Canadá, que neste domingo eliminou a África do Sul por 1 a 0, com gol nos acréscimos.
Onde assistir aos jogos desta segunda-feira
14h – Brasil x Japão – Globo e SBT (TV aberta); SporTV (fechada), CazéTV (Youtube), NS Sports e Globo Play
17h30- Alemanha x Paraguai – Globo (TV aberta); SporTV (fechada) e CazéTV (Youtube)
22h -Holanda x Marrocos – Transmissão exclusiva da Cazé TV.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.