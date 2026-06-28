Austrália anuncia dois amistosos contra o Brasil em setembro

Em meio à disputa da Copa do Mundo, a Federação de Futebol da Austrália (FFA) anunciou, neste domingo (28), que a seleção local fará dois amistosos contra o Brasil em setembro. Assim, as partidas acontecem em território australiano, com o primeiro confronto marcado para 25 de setembro, em Townsville, e o segundo quatro dias depois, em Brisbane.

Dessa forma, esses tendem a ser os primeiros jogos da Seleção Brasileira após o Mundial 2026. Vale lembrar que o técnico Carlo Ancelotti renovou contrato até 2030 e iniciará o novo ciclo visando a Copa de 2030.

De acordo com o calendário da entidade máxima do futebol, a Data Fifa de setembro abre a primeira “super data Fifa” da temporada. Ela unificou os períodos de setembro e outubro para ampliar o número de partidas entre seleções durante a pausa dos campeonatos nacionais.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não confirmou novos amistosos no período, porém a entidade prevê a Data Fifa entre 21 de setembro e 6 de outubro. A realização dos jogos na Austrália exige logística mais complexa por causa da viagem longa e do fuso horário.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.