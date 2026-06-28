Resumo da Copa neste domingo, 28/6: análise de resultados e classificação

O único jogo marcou o primeiro dia da segunda fase da Copa do Mundo (1/16 avos de final). Em Los Angeles, no Sofi Stadium, o Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0, gol de Eustáquio nos acréscimos. Assim, se garantiu nas oitavas, quando enfrentará Holanda ou Marrocos. O jogo teve a África do Sul com maior posse, mas os canadenses mais perigosos. Contudo, o gol só saiu nos acréscimos, com Eustáquio.

Esta foi a primeira vez que as duas seleções passaram da fase de grupos e, evidentemente, inédito para os canadenses, um dos anfitriões, alcançar as oitavas.

Veja o resumo

CANADÁ 1X0 ÁFRICA DO SUL

O primeiro jogo do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 entregou emoção até o último minuto. A África do Sul teve maior posse (60%), mas os canadenses finalizaram mais (14 a 6) e com muito mais perigo. Quase marcou com Cornelius (errou a cabeçada) e Bombito (Modiba salvou em cima da linha) no primeiro tempo. Na etapa final, Buchanan só não fez para os canadenses porque Mbokazi chegou um pouco antes e abafou. A África do Sul assustou, mas sem o ímpeto canadense. E, aos 46 minutos, quando tudo indicava prorrogação, veio o gol. Após uma bola espirrada na área, Eustáquio, canadense filho de portugueses que fez carreira no Porto, ficou com a sobra para fazer 1 a 0.

Agora, o Canadá espera o vencedor do jogo entre Holanda e Marrocos, que se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h (horário de Brasília), no Estádio BBVA, em Monterrey, no México.

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