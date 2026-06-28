Neymar presta solidariedade às vítimas dos terremotos na Venezuela

Neymar manifestou apoio às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela e prestou solidariedade ao povo do país neste domingo (28). Concentrado com a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo, o camisa 10 compartilhou uma publicação do volante Tomás Rincón, companheiro de Santos, e elogiou a mensagem de apoio do venezuelano às famílias afetadas pela tragédia.

“Que grande você é, Tomás Rincón”, escreveu o craque ao compartilhar a publicação do venezuelano. Em seguida, o atacante completou: “Força para a Venezuela”.

Segundo o portal venezuelano El Sumario, Neymar teria doado cerca de US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,3 milhão) para ajudar as vítimas. Por outro lado, o jogador não se pronunciou sobre a informação. Rincón, por sua vez, postou mensagens sobre o momento e mobilização do povo nas buscar.

“Não há palavras nem imagens que possam transmitir a dor que os venezuelanos sentem nestes tempos. Quero transmitir minhas mais sinceras condolências a todos os irmãos venezuelanos afetados pela tragédia”, escreveu o meio-campista.

“Ao mesmo tempo, quero expressar o orgulho que sinto ao ver nosso povo se mobilizar para fazer a sua parte e estender a mão nestes tempos difíceis. Que Deus nos conceda força e união para nos erguermos diante desta nova adversidade que nosso povo enfrenta. Glória ao povo valente”, completou.

Situação na Venezuela

O número de mortos após os dois terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24) subiu para 1.450 neste sábado (27). Afinal, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, porta-voz do governo para tratar da tragédia humanitária confirmou tais números. Além disso, as Nações Unidas estimam que cerca de 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas.

“O número de mortos chegou a 1.450”, afirmou Rodríguez em pronunciamento na televisão estatal. Segundo ele, os tremores deixaram um rastro de destruição, principalmente em La Guaira, cidade próxima à capital Caracas.

Na noite de quarta-feira (24), a Venezuela registrou dois terremotos em sequência. O primeiro, de magnitude 7,2 na escala Richter, ocorreu a cerca de 160 quilômetros a oeste de Caracas. Menos de um minuto depois, um segundo tremor, de magnitude 7,5, foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

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