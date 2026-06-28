Marquinhos reage à declaração de atacante japonês: “Que sirva de motivação”

Na véspera do duelo, Marquinhos rebateu a declaração do atacante japonês Kento Shiogai antes do confronto entre Brasil e Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Capitão da Seleção Brasileira, o zagueiro afirmou que a declaração do adversário repercutiu no elenco. Assim, ele reforçou que a equipe está preparada para responder em campo na partida desta segunda-feira (29), em Houston.

“Chega, sim (o que ele disse). É bom que eles continuem falando para continuar motivando nosso time. Faz quase um mês que a gente está aqui nos EUA. Com muita humildade, a gente está seguindo trabalhando muito firme rumo ao nosso objetivo. A gente deixa esse tipo de fala para os adversários, que eles continuem falando bastante para motivar a gente”, disse à Cazé TV.

“Talvez tenha sido um pouco de soberba da parte deles. O Brasil ainda continua sendo uma grande seleção. Basta a gente mostrar nossa grande força amanhã, nossa grande qualidade. A cada bola a gente vai saber que é uma bola que pode ser decisiva. A gente deixa esse tipo de coisa para eles, que isso sirva de motivação para a gente no jogo de amanhã, para disputar cada bola e ganhar esse jogo da maneira que a gente merece”, completou.

Entenda a declaração

Shiogai, que atua como reserva da seleção japonesa, afirmou em entrevista à agência Kyodo News, no sábado (27), que “o Brasil não é mais o mesmo de antigamente”. Dessa forma, o atacante participou de apenas um dos três jogos do Japão na Copa do Mundo. Ele, então, entrou aos 38 minutos do segundo tempo no empate por 2 a 2 com a Holanda, na estreia da equipe no Grupo F.

Na mesma entrevista coletiva, Marquinhos destacou que o mata-mata exige inteligência e experiência. Por fim, o defensor também respondeu aos comentários dos japoneses e afirmou que o Brasil pretende mostrar sua força dentro de campo. Ancelotti, por sua vez, preferiu não entrar em polêmica.

“Não vamos falar disso, vamos estar focados no jogo, nas qualidades do rival. Assim, vamos preparar bem o jogo para criar problemas e no que temos fazer para evitar problema. Não vamos entrar nesse jogo mental”, frisou o comandante.

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