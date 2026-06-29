Brasil x Japão, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 12h

Após se classificar como o líder do Grupo C, o Brasil entra em campo para enfrentar o Japão (segundo lugar do Grupo F) pela segunda fase da Copa do Mundo. Este jogo às 14h (de Brasília), em Houston. Mas, desde o meio-dia, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida com atrações imperdíveis.

A equipe da Voz do Esporte, sob o comando de César Tavares e com André Bachá, a direto da cidade do jogo, preparou uma supercobertura antes, durante e depois do jogo. Não perca. Para isso, clique na arte acima a partir das 12h (de Brasília).

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