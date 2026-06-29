Rayan progride na fase defensiva e toma conta da vaga na Seleção

Antes de tudo, boa noite! Será que vai ter gol do Rayan hoje? Sem uma bola de cristal, fica difícil cravar alguma previsão. Mas é possível adiantar que haverá entrega e solidariedade do cria do Barreira do Vasco. Afinal, o atacante do Bournemouth (ING) progrediu na fase defensiva, acertou na recomposição durante a vitória sobre a Escócia por 3 a 0, na semana passada, marcou a saída de bola do adversário, provocou o erro que resultou no primeiro gol da equipe verde e amarela, cumpriu o papel tático sem a pelota e deixou o técnico Carlo Ancelotti bem satisfeito. O camisa 26, assim, deve ser titular da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo. Quem vencer chega às oitavas. Em caso de empate, o confronto vai para o tempo extra e, persistindo a igualdade, pênaltis.

Aliás, por falar em previsões, Fernando Diniz, técnico do Vasco em 2025-2026, olhou bem para Rayan, estudou o menino, mirou em seus olhos e determinou: “Eu vou te colocar na Seleção”. A profecia teve resultado. Afinal, aos 19 anos, ao herdar a vaga de Raphinha, lesionado, o garoto da Colina foi o jogador mais jovem a defender o Brasil em uma Copa do Mundo desde 1970. Antes da façanha, porém, o jogador explodiu no Vasco, caiu nas graças da galera cruz-maltina e até ganhou um funk.

Com a ambição de escrever o nome na trajetória rumo ao hexacampeonato mundial, mas com a humildade de um moleque com muito chão ainda pela frente, Rayan sabe muito bem a quem deveria agradecer por apresentar este “diferencial” que convenceu Carlo Ancelotti durante o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

“Diniz sempre vai ser um pai, um cara que me ajudou bastante. Sobre a minha parte defensiva, foi um cara que me ajudou bastante também. Não posso me esquecer. Se deixar, ele me liga quase todo dia (risos). Vou levar sempre no coração. É alguém que sempre me ajudou a desenvolver o meu futebol”, colocou Rayan.

Ancelotti virou dinizista por Rayan?

No caso de Rayan, Ancelotti segue os mesmos preceitos do Dinizismo e pede para a marcação começar nos homens de frente. Apesar de ainda não cumprir uma temporada inteira na Premier League, a Inglaterra também ajudou o ex-vascaíno a reforçar este entendimento tático.

“Ancelotti pede para a gente marcar primeiro para, depois, jogar. Essa parte é muito importante para quem está mais perto do gol. Assim como saiu no gol do Vini Júnior, no qual eu consegui dar o bote sobre o zagueiro da Escócia. Contra o Japão, acho que vai dar certo. O Mister passa muito vídeo do time adversário que a gente vai enfrentar. Treinamos a pressão. Acho que a gente está muito conectado ali na hora do jogo, que acaba dando certo.”, colocou a joia da Colina.

Maturidade tática é, portanto, uma das chaves para Rayan decolar na Seleção Brasileira e ter o rosto estampado em um eventual pôster de campeão, no dia 19 de julho. Juventude, fôlego e personalidade são traços que se somam aos sonhos do garoto. E potencial para vingar na Seleção Brasileira ele já demonstrou de sobra.

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