Copa do Mundo estabelece recordes e um novo marco. Veja números!

A fase de grupos da Copa Mundo de 2026 chegou ao seu fim espetacular, e a maior edição do torneio mais importante do futebol já está reescrevendo os livros de recordes e cativando os torcedores do Canadá, México, Estados Unidos e do mundo inteiro.

Em apenas 17 dias, a Fifa destacou que a primeira Copa do Mundo da história com 48 seleções reuniu mais nações, jogadores e torcedores do que nunca, transformando os 72 jogos disputados em 16 cidades-sede em uma celebração de paixão global, emoção e futebol inesquecível.

As estatísticas da fase de grupos ilustram a magnitude do torneio, que vai muito além do campo de jogo e abrange todas as facetas da experiência dos torcedores, desde as 4.644.549 pessoas que compareceram aos jogos até os 300.000 cachorros-quentes consumidos. Para colocar em perspectiva, se todos os cachorros-quentes vendidos fossem alinhados um atrás do outro, eles cobririam as aproximadamente 28 milhas (45 quilômetros) que separam o Estádio de Nova York/Nova Jersey do Aeroporto Internacional JFK.

Com 1.248 jogadores representando 48 nações — 999 dos quais jogaram na fase de grupos — e uma magnitude sem precedentes do torneio, os primeiros 17 dias da Copa do Mundo definiram um padrão contundente do que está por vir.

Confira, abaixo, alguns números expressivos da Copa

No campo

Das 32 seleções classificadas, 13 pertencem à Uefa, nove à CAF, cinco à Conmebol, três à Concacaf e duas à AFC.

Nunca antes mais de duas seleções africanas haviam chegado à fase de eliminação direta de uma Copa do Mundo da FIFA™️. Em 2014, houve duas seleções da CAF (Argélia e Nigéria), e em 2022 houve outras duas (Marrocos e Senegal). Apenas em uma ocasião anterior houve três representantes da Concacaf na fase de eliminação direta: em 2014, quando Costa Rica, México e Estados Unidos passaram de seus respectivos grupos.

Este ano, Bósnia e Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, R. D. do Congo, Costa do Marfim, Egito e África do Sul se classificaram pela primeira vez para a fase eliminatória da Copa do Mundo.

Cabo Verde foi o único dos quatro estreantes que permaneceu invicto na fase de grupos e se classificou para a fase de eliminação direta. Kevin Pina marcou o primeiro gol de Cabo Verde em uma Copa do Mundo, contra o Uruguai.

Gols

Foram marcados 215 gols durante a fase de grupos — uma média de três por partida —, o que representa um novo recorde para a Copa do Mundo da Fifa (na Copa de 2022, foram marcados apenas 172 no total). França, Alemanha e Holanda lideram a tabela de artilheiros, com 10 gols cada.

Registrou-se um total de 1.774 finalizações (uma média de 24,6 por partida), e a Bélgica foi a seleção que mais tentativas realizou no torneio, com 73. Das 48 nações participantes, 47 marcaram um gol na fase de grupos; apenas o Panamá não conseguiu. Até o momento, foram marcados 2.935 gols na história da competição.

A vitória do Canadá por 6 a 0 sobre o Catar marcou a primeira vez na história da Copa que uma seleção da Concacaf marcou mais de quatro gols em uma partida.

O capitão da Argentina, Lionel Messi, fez história ao se tornar o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas da fase final da Copa do Mundo. Ele também se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do torneio com 19 gols. No entanto, essa classificação pode mudar, já que Kylian Mbappé (França) está logo atrás com 16 gols.

Messi também se tornou o jogador mais velho a marcar um hat-trick na história do torneio, com 38 anos e 357 dias, superando Cristiano Ronaldo, que tinha 33 anos e 130 dias quando marcou três gols contra a Espanha em 2018.

Cristiano Ronaldo soma agora dez gols, o que o torna o maior artilheiro de Portugal na história, superando Eusébio, que marcou nove.

Harry Kane, vencedor da Chuteira de Ouro na Copa do Mundo da Rússia 2018, é agora o maior artilheiro da Inglaterra de todos os tempos na Copa do Mundo, com 11 gols, superando o recorde de Gary Lineker de 10.

A vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai marcou a primeira vez que os Estados Unidos marcaram quatro gols em uma partida da Copa do Mundo.

Os quebradores de recordes

O técnico de Curaçao, Dick Advocaat, estabeleceu um novo recorde ao se tornar o treinador mais velho da história do torneio, com 78 anos e 271 dias.

Por sua vez, Hugo Broos se tornou o técnico mais velho a vencer uma partida na história da Copa, com 74 anos e 75 dias. Isso supera o recorde estabelecido por Carlos Queiroz, que tinha 73 anos e 108 dias quando levou Gana à vitória sobre o Panamá no início do torneio.

Por outro lado, Ismael Saibari (Marrocos) se tornou o primeiro jogador africano a marcar em três partidas consecutivas na principal competição mundial.

A vitória do Japão por 4 a 0 sobre a Tunísia foi a partida número 1.000 na história da Copa e a maior vitória já conquistada por uma equipe da AFC no torneio.

O México venceu agora quatro partidas consecutivas da Copa, pela primeira vez, ampliando assim seu recorde como a primeira seleção da Concacaf a alcançar este feito.

Senegal se tornou a primeira seleção africana a marcar cinco gols em uma partida do Mundial.

Estreantes

Na Copa do Mundo, estrearam quatro seleções: Curaçao, Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão. Uma das histórias de maior destaque foi a de Cabo Verde, cuja população de apenas 500.000 habitantes contrasta com seu histórico avanço até os dezesseis-avos de final, onde enfrentará a Argentina em Miami.

Dos 1.248 jogadores que integravam as 48 seleções, 354 haviam jogado em um torneio anterior. Por sua vez, 894 jogadores representavam seu país na Copa pela primeira vez.

Escalações

Até o momento, participou do torneio um total de 1.248 jogadores de 48 países, dos quais 999 disputaram pelo menos uma partida. Desses jogadores, 687 foram substitutos.

Substituições

A média de substituições realizadas pelas 48 seleções foi de 4,77, o que demonstra que as equipes estão aproveitando ao máximo o aumento do número de substituições permitidas. Três seleções (Iraque, México e Noruega) utilizaram 25 jogadores, praticamente todo o seu elenco.

Passes e distribuição

As equipes completaram 68.162 passes durante a fase de grupos, com uma média de 946,7 por partida. A Espanha liderou a competição com 2.191 passes, dos quais 2.013 foram corretos. Registrou-se um total de 2.359 cruzamentos certos durante a fase de grupos, com o Canadá na liderança da tabela com 117.

Disciplina

Os jogadores cometeram uma média de 22,3 faltas por partida durante a fase de grupos, totalizando 1.604. O Haiti foi a equipe que mais cometeu faltas (55). Os árbitros mostraram uma média de 2,5 cartões amarelos por partida, totalizando 180, sendo o Paraguai a equipe que mais recebeu (oito). Também foram mostrados dez cartões vermelhos, incluindo dois para a África do Sul.

Presença nos estádios

Um total de 4.644.549 pessoas compareceram aos jogos durante a fase de grupos, lotando extraordinários 99,7% dos assentos disponíveis e registrando uma média de público de 64.508 espectadores por partida.

Torcedores de 210 países e territórios compareceram à fase de grupos, superando o recorde histórico de público de 3,5 milhões estabelecido na Copa do Mundo dos Estados Unidos 1994. A Fifa também registrou seu maior público em um único dia de um torneio em 25 de junho, com 426.834 espectadores.

Até o momento, a Fifa registrou em oito ocasiões um público de mais de 80.000 pessoas em uma única partida.

Ingressos

Os confrontos mais procurados do torneio, dentre os 104 a serem disputados, foram Portugal x Colômbia (Miami, 27 de junho), a final da Copa do Mundo (Nova York/Nova Jersey, 19 de julho) e México x República da Coreia (Guadalajara, 18 de junho). Os países que mais compraram ingressos foram Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, Alemanha, Colômbia, Brasil, Argentina, Austrália e França.

Fifa Fan Festivals

Durante a fase de grupos, mais de 5,5 milhões de torcedores se reuniram nos Fifa Fan Festivals dos três países-sede, onde foram consumidas quase 2 milhões de unidades de refrigerantes e água. Em 24 de junho registrou-se um público recorde de 527.402 pessoas, e o Fifa Fan Festival da Cidade do México atingiu seu maior público em um único dia, com 201.500 pessoas, em 18 de junho.

O Fifa Fan de Kansas City atraiu pessoas de 157 países diferentes. Nesse dia, enquanto Escócia e Brasil jogavam em Miami, os torcedores que compareceram ao festival da cidade tomaram 32.000 cervejas.

Canadá celebra a Copa do Mundo

A paixão do Canadá pelo futebol ficou plenamente evidente através do “Canada Celebrates”, um programa pioneiro para a Fifa que já recebeu 94.250 torcedores em 22 de suas 40 paradas. De costa a costa, os canadenses se reuniram para celebrar a Copa do Mundo por meio de transmissões ao vivo dos jogos, atividades de futebol, música e cultura local. Ao término desta celebração em nível nacional, o “Canada Celebrates” terá passado por todas as províncias e por um território, unindo as comunidades e evidenciando o poder do futebol para unir os canadenses como nunca antes.

Música e entretenimento

Con 374 milhões de reproduções em todas as plataformas de streaming digital até 22 de junho, o álbum oficial da competição alcançou um sucesso notável. Cabe destacar que «Dai Dai», de Shakira e Burna Boy, a música oficial da Copa, ocupa atualmente o segundo lugar na lista Top 50 Global do Spotify e o quinto no Top 200 Global do Shazam.

O álbum oficial da Copa do Mundo ocupa a posição 152 na lista Billboard Top 200 Albums; é a primeira vez que uma trilha sonora da Fifa aparece nesta lista.

Esta semana, “Dai Dai” e “Champions” (de IShowSpeed) ocupam o primeiro e o décimo quarto lugar, respectivamente, na lista global dos 100 melhores vídeos musicais do YouTube. O canal do YouTube da Fifa acumulou 30 milhões de inscritos e 459 milhões de visualizações das músicas do álbum.

Além do programa musical oficial, há mais de 750 faixas musicais selecionadas para os estádios, projetadas para moldar a experiência da Copa do Mundo da Fifa em cada sede e para cada seleção. Isso inclui mais de 350 faixas enviadas e aprovadas pelas seleções, abrangendo canções emblemáticas, aquecimentos, efeitos de gol e momentos de celebração após as partidas.

Transmissão

Com mais de 50 milhões de espectadores no Canadá, México e Estados Unidos, as partidas de abertura da Copa do Mundo nas quais participaram as três nações anfitriãs, destacaram a capacidade do torneio de unir e inspirar o público em toda a América do Norte.

Um total de 7,2 milhões de espectadores acompanhou a partida de abertura entre México e África do Sul na Fox. Este é o jogo de abertura da Copa do Mundo mais assistido já transmitido em inglês nos Estados Unidos.

Por sua vez, 10 milhões de espectadores assistiram à partida entre Brasil e Marrocos na Fox, o que estabeleceu um novo recorde. Foi a transmissão da fase de grupos da Copa do Mundo, sem contar a seleção dos Estados Unidos, mais assistida na história da televisão estadunidense em inglês (um recorde que foi quebrado duas vezes durante o torneio).

5,3 milhões: a histórica primeira vitória do Canadá na Copa do Mundo atraiu uma audiência média de 5,3 milhões, tornando-se a partida da fase de grupos mais assistida da história do país e a transmissão da seleção nacional com maior audiência.

49,9 milhões: O Brasil registrou a transmissão televisiva com maior audiência de 2026, com uma média de 28,9 milhões de espectadores que assistiram ao jogo entre Brasil e Marrocos. Por sua vez, a Globo atingiu 49,9 milhões de espectadores únicos em todas as suas plataformas para essa mesma partida.

205 milhões: Na China, a Copa do Mundo já atingiu 205 milhões de espectadores únicos nos canais da CCTV após 41 jogos. A partida ao vivo com maior número de espectadores únicos até o momento foi Tunísia x Japão, que foi transmitida no CCTV5 e atingiu 24 milhões de espectadores.

Alimentação e bebidas:

Durante a fase de grupos, os torcedores compraram mais de 2.8 milhões de cervejas e 300.000 cachorros-quentes — o que equivale a cerca de 45 km se fossem colocados um atrás do outro — nos estádios, bem como quase um milhão de garrafas de água. Os pratos mais procurados variaram de acordo com os países-sede: cerveja e batatas fritas foram as opções mais populares no Canadá; cachorros-quentes, nos Estados Unidos; e pizza e batatas fritas, no México.

Fifa Fan ID

Foram emitidos mais de três milhões de Fifa Fan IDs para os torcedores que compareceram aos jogos nas 16 cidades-sede. Os torcedores podiam acessar uma experiência digital exclusiva ao aproximar seu cartão do smartphone, o que lhes permitia, entre outras coisas, personalizar produtos oficiais da Copa do Mundo com seu próprio conteúdo e imagens oficiais selecionadas do torneio.

Camisas das seleções

A camisa da seleção nacional do México foi a mais vendida pela adidas durante a fase de grupos do torneio. Até o momento, a adidas registrou vendas relacionadas ao evento superiores a 1,13 bilhão de dólares (R$ 5,1 bilhões).

Engajamento digital

Até o momento, registraram-se 130 milhões de visitantes únicos no “Fifa.com” durante o torneio (dos quais 34 milhões vêm dos países-sede), o que representa um crescimento de 26% em comparação com a fase de grupos do Qatar. O aplicativo da Copa do Mundo registrou 30 milhões de visitantes únicos, o que representa um crescimento de 130% em comparação com a última Copa do Mundo.

Registraram-se 39 milhões de novos seguidores em todas as plataformas durante la fase de grupos: 16 milhões no TikTok, onde a Fifa é agora a segunda conta de uma organização esportiva mais seguida do mundo. No YouTube, o canal da Fifa ganhou cinco milhões de novos seguidores, atingindo 30 milhões no total. Até o momento, registraram-se 17 bilhões de impressões e um bilhão de interações em todas as plataformas de redes sociais. Foram registradas 8 bilhões de visualizações de vídeo nas plataformas mais populares, TikTok e YouTube, com um total de 11 bilhões de visualizações de vídeo em todas as plataformas de redes sociais. As interações e as visualizações de vídeo já superam as registradas durante todo o torneio de 2022.

A apresentação de “Dai Dai”, interpretada por Shakira e Burna Boy na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, recebeu 131 milhões de visualizações no Instagram e 44 milhões no YouTube. O gol de Messi na partida entre Argentina e Argélia é o vídeo mais visto no TikTok dentro dos conteúdos relacionados à Copa do Mundo, com 53 milhões de visualizações.

Nos EUA, as buscas por “Copa do Mundo” no TikTok aumentaram mais de 300% desde o início do torneio. As redes oficiais de transmissão da Copa do Mundo publicaram mais de 44.000 conteúdos no TikTok desde o início do torneio, compartilhando momentos marcantes dos jogos e materiais de bastidores.

Campanha de impacto social

As campanhas de impacto social da Fifa, entre as quais se incluem “O futebol une o mundo”, “Não ao racismo”, “Mantenha-se ativo” e “Unidos pela paz”, atingiram mais de 4,6 milhões de presentes nos estádios, transmitindo mensagens de unidade, saúde e amizade. Por outro lado, as campanhas também foram compartilhadas com uma audiência de 5,5 milhões de pessoas nos Fifa Fan Fest. O conteúdo da campanha “Não ao racismo” recebeu mais de 180 milhões de visualizações nas redes sociais. Deu-se as boas-vindas a um total de 56.204 convidados nas sessões de treinamento comunitárias, nas quais se transmitiu a mensagem de “Be Active”. Além disso, 1.150 crianças participaram das jornadas de treinamento do “Be Active”, às quais se uniram jogadores de algumas das seleções participantes.

Operações

Durante a fase de grupos, a FIFA colocou em funcionamento 645 locais oficiais do torneio, entre os quais se incluíam aeroportos, hotéis, bases operacionais, instalações de treinamento vinculadas ao hotel de concentração principal, estádios e centros de credenciamento, entre outros.

Além disso, realizou-se um total de 5.020 traslados, incluindo 1.899 deslocamentos escoltados em ônibus de equipes e 1.696 deslocamentos de vans de equipamentos.

Essas operações foram realizadas por uma equipe de 4.738 pessoas de 134 nacionalidades (que representavam 45 das 48 nações participantes). Mais de 20.000 agentes de segurança realizaram um total de 265.369 turnos para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas na Copa do Mundo.

Voluntários

Um total de 40.050 voluntários vindos de 162 países e territórios trabalharam durante a fase de grupos, e continuaram desempenhando um papel fundamental no coração da Copa do Mundo.

Meios de comunicação

Un total de 5.230 representantes dos meios de comunicação credenciados de todo o mundo compareceram à fase de grupos da Copa do Mundo, com uma média de 445 por partida. Durante a primeira fase da competição, a entidade máxima do futebol também organizou 218 coletivas de imprensa oficiais.

Cerimônias e entretenimento

Mais de 10.000 voluntários colaboraram na organização das cerimônias prévias aos jogos ao longo da fase de grupos.

As grandes bandeiras dos países participantes se tornaram um elemento-chave da cerimônia prévia ao jogo na Copa do Mundo. Cerca de 70 voluntários estendem cada bandeira, que mede 5.272 cm x 3.784 cm, o que equivale a aproximadamente 200 m². Foi colocado em prática um complexo plano logístico que envolve mais de 200 deslocamentos para transportar essas bandeiras até o local correto para as suas próximas partidas utilizando diversos meios de transporte.

Os jogos de abertura de cada país-sede contaram com a participação de artistas de renome mundial, entre os quais estavam Alejandro Fernández, Andrea Bocelli, Shakira, Burna Boy, J Balvin, Future, Katy Perry, Alessia Cara, Michael Bublé e Alanis Morissette, entre outros. Essas apresentações homenagearam as ricas culturas musicais do Canadá, México e Estados Unidos.

As extraordinárias partidas mundiais atraíram uma infinidade de superestrelas internacionais do mundo do cinema, do esporte e da música. Entre eles estão Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Rob Lowe, Tom Cruise, Edward Norton, Owen Wilson, Will Ferrell, Colin Farrell, Paris Hilton, Katy Perry, Travis Scott, Kelly Rowland, Ryan Reynolds, David Beckham, Tom Brady, Dwyane Wade, Jessica Alba, Halle Berry, Ashton Kutcher, Salma Hayek e Sofía Vergara, para citar apenas alguns.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.