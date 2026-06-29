Vini Jr adotou método de CR7 e leva disciplina até a vida íntima

Artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Vini Jr colhe os frutos de uma transformação iniciada ainda em 2018, quando chegou ao Real Madrid. Na época, o atacante encontrou Cristiano Ronaldo no clube espanhol e decidiu usar o português como inspiração para mudar completamente sua preparação física.

Desde então, Vini Jr deixou para trás o físico franzino e passou a seguir uma rotina focada no ganho de massa muscular e na redução do percentual de gordura. Em maio de 2020, o jornal espanhol Marca destacou que o brasileiro adotava o chamado “método Cristiano”, baseado em treinos intensos e no fortalecimento do corpo e da mente para evoluir em todos os aspectos do jogo.

Além disso, o atacante mantém um cozinheiro particular para controlar todas as refeições, investiu em uma academia completa dentro de casa e treina diariamente com um preparador físico exclusivo. Como inspiração permanente, Vini Jr ainda mantém uma foto de Cristiano Ronaldo na parede do espaço de treinamento. Após cada partida, ele também segue um protocolo rígido de recuperação, que inclui fisioterapia, alimentação específica e controle do sono.

A disciplina também aparece no cardápio. O camisa 7 prioriza alimentos naturais, como arroz, feijão, frango, peixe, ovos, aveia, frutas e sucos naturais, enquanto evita açúcar e produtos ultraprocessados. A rotina contribuiu para o crescimento físico e técnico do atacante, que hoje vive um dos melhores momentos da carreira.

Vini Jr segue rotina rígida e até vida íntima passa por orientação da equipe

A preparação de Vini Jr vai além dos treinos e da alimentação. Segundo a influenciadora Virginia Fonseca, com quem o jogador se relacionou, até questões ligadas à vida íntima precisavam seguir orientações da equipe médica do atacante.

De acordo com Virginia, qualquer medicamento de uso íntimo deveria ser informado previamente aos profissionais que acompanham o atleta. A medida buscava evitar qualquer risco de um resultado positivo em exames antidoping após relações sexuais.

“Ele me falou: ‘Inclusive, Virginia, tudo o que você for passar, tem que falar pra mim antes, porque pode dar doping”, disse Virginia em entrevista a Leo Dias.

Na mesma ocasião, a influenciadora contou que a rotina disciplinada do jogador também influenciava o dia a dia do casal.

“É realmente uma vida assim. Dieta, sair para jantar, ele não come. A gente come em casa”, afirmou

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