Rodrygo vê Ancelotti como figura paterna e esbanja confiança: “Ele tem um plano”

Mesmo ausente da Copa do Mundo por causa de uma lesão no joelho direito, Rodrygo demonstrou confiança no trabalho de Carlo Ancelotti. Colunista do jornal britânico The Guardian durante o Mundial, o atacante do Real Madrid afirmou que o treinador da seleção brasileira “sempre tem um plano” e o definiu como uma figura paterna para os jogadores.

O jogador também relembrou a convivência com Ancelotti no clube merengue. Além disso, destacou que o italiano toma decisões com base em profundo conhecimento tático e na capacidade de administrar o grupo.

“Tenho uma vasta experiência como jogador treinado por Ancelotti. (…) suas escolhas são sempre bem ponderadas, guiadas por uma coerência fenomenal que emana tanto do coração quanto da mente de alguém com profundo conhecimento tático e talento para gerenciar a dinâmica de grupo”, disse.

“Ancelotti é como uma figura paterna para nós. Dessa forma, é um homem que admiro imensamente, como treinador e como pessoa. Ele conversa conosco e nos orienta em assuntos dentro e fora de campo. Ouvi dizer que estão filmando uma série ou documentário sobre Ancelotti, e tenho certeza de que será incrível”, completou.

Vale lembrar que além de atuar sob o comando de Ancelotti na seleção, Rodrygo também teve a convivência com o italiano no Real Madrid. Eles estreitaram relações ao longo deste período. Afinal, o treinador esteve no clube espanhol de 2021 a 2025.

“À medida que o jogo de segunda-feira contra o Japão se aproxima, acredito que todos os meus compatriotas brasileiros, especialmente aqueles que só recentemente tiveram contato com suas ideias, demonstrarão cada vez mais seu apoio ao trabalho do Mister”, concluiu.



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