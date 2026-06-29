Flamengo desembarca em Portugal para período de treinos

O Flamengo desembarcou nesta segunda-feira (29), em Portugal, para a intertemporada. A delegação rubro-negra pousou em Lisboa por volta de 1h madrugada e seguiu para o Cascade Wellness Resort Lagos. Na sequência, portanto, o elenco vai realizar uma atividade às 16h (de Brasília), no campo do hotel.

O hotel escolhido pelo Flamengo fica à beira-mar situado no topo da falésia da Ponta da Piedade, em Algarve. O local tem diárias variando entre R$ 2.500 e R$ 3.900 em quartos e chegando a R$ 4.300 em apartamentos. Aliás, o lugar possui campos, academias e costuma ser um destino de clubes no inverno europeu.

O Flamengo realizará a primeira etapa dos treinamentos na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Em seguida, a delegação segue para Estoi, onde ficará até 12 de julho. O Rubro-Negro, portanto, disputará três jogos durante a preparação para a sequência da temporada em meio a pausa do calendário por causa da Copa do Mundo de 2026. Os três jogos serão disputados no Estádio Algarve.

O primeiro compromisso será diante do River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, às 15h30 (de Brasília). Na sequência, o Rubro-Negro enfrentará o Lausanne-Sport, da Suíça, em 8 de julho, às 16h30 (de Brasília). Por fim, o período de preparação em Portugal será encerrado em 11 de julho, contra o Benfica, às 15h30 (de Brasília).

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