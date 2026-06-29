Gakpo retorna e reforça Holanda contra Marrocos após drama familiar

A Holanda terá um reforço importante para o duelo contra Marrocos. Assim, após ser liberado para acompanhar a esposa, Noa van der Bij, que perdeu o bebê durante a gravidez, o atacante Cody Gakpo retornou à concentração e ficou à disposição do técnico Ronald Koeman para a partida desta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo.

Dessa forma, o comandante confirmou, em entrevista coletiva, que o jogador, um dos destaques da Laranja Mecânica no Mundial, está apto para o jogo decisivo pelo mata-mata do torneio.

“Foi uma notícia muito triste que recebemos. Cody (Gakpo) e sua família… fizemos tudo para apoiá-lo, como jogadores e staff. Nos últimos dias ele foi liberado para ir aos familiares. Ele lidou bem com isso. Não houve um momento em que ele disse que queria sair. É a maneira que ele leva e isso mostra maturidade. Ele está pronto para jogar. Não acho que será um peso na performance. Ele lida com as coisas do jeito dele. É forte, bonito e deixamos nosso apoio. Ele pode contar conosco. Foi uma notícia triste”, disse.

“Como o treinador disse, a coisa mais importante é perguntar o que ele precisa. É uma notícia horrível. Mostra que o futebol está em segundo lugar e tem coisas mais importantes. Cody (Gakpo) lida com isso e está pronto para a segunda fase”, afirmou o zagueiro Van Dijk.

Em mensagem publicada no Instagram, Noa, inclusive, afirmou que o casal está “de coração partido” pela morte do filho ainda durante a gestação. Ela, nesse sentido, também revelou o nome escolhido para o bebê: Elijah. “Para sempre amado. Para sempre nosso filho”, escreveu.

Sequência do torneio

Holanda e Marrocos se enfrentam às 22h (de Brasília), em Monterrey, no México. Assim, o vencedor garantirá vaga nas oitavas de final, onde enfrentará o Canadá, que eliminou a África do Sul.



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