Vini Jr entra no top 10 de jogadores mais valiosos da Copa do Mundo

Vini Jr segue em alta dentro e fora de campo. Um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, o atacante da Seleção Brasileira aparece entre os 10 jogadores mais valiosos da competição, de acordo com um levantamento divulgado pelo site norte-americano The Athletic. O brasileiro ocupa a sétima colocação, enquanto o espanhol Lamine Yamal lidera a lista.

No ranking, o portal atribui a Vini Jr um valor de 142 milhões de libras (R$ 972 milhões). À frente do brasileiro aparece apenas um seleto grupo de estrelas do futebol mundial. No topo da lista, Lamine Yamal foi avaliado em 266 milhões de libras, aproximadamente R$ 1,8 bilhão.

Além disso, o The Athletic utilizou uma metodologia diferente da adotada por outros rankings divulgados antes da Copa. Em vez de considerar fatores de mercado, como idade, duração do contrato ou potencial de revenda, o estudo avaliou exclusivamente a qualidade técnica e o desempenho dos jogadores. Assim, a classificação representa o valor esportivo de cada atleta, e não seu preço de mercado.

Além de figurar entre os jogadores mais valiosos da Copa do Mundo, Vini Jr também ganhou destaque pelo desempenho dentro de campo. Com os dois gols marcados na vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, o atacante subiu cinco posições no novo Power Ranking da Fifa para o Mundial de 2026.

Dessa forma, o camisa 7 ocupa o quarto lugar entre os jogadores de ataque, após iniciar a competição na nona colocação. Dessa forma, Vini Jr aparece atrás apenas de Lionel Messi, Deniz Undav e Kylian Mbappé, consolidando ainda mais sua excelente campanha na competição.

Confira os 10 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo:

Lamine Yamal (Espanha) – 266 milhões de libras

Kylian Mbappé (França) – 183 milhões

Erling Haaland (Noruega) – 164 milhões

Michael Olise (França) – 152 milhões

Jude Bellingham (Inglaterra) – 147 milhões

Vini Jr (Brasil) – 142 milhões

Declan Rice (Inglaterra) – 136 milhões

Bukayo Saka (Inglaterra) – 136 milhões

William Saliba (França) – 134 milhões

Jamal Musiala (Alemanha) – 127 milhões

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