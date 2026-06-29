Marquinhos: “Se não tomarmos gols, estaremos perto da classificação”

Capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos sabe que, em uma série decisiva, a classificação começa pela defesa. Este é o pensamento que o zagueiro levará a campo contra o Japão, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo. Quem vencer avança às oitavas de final do Mundial. Se rolar empate no tempo regulamentar, e a igualdade persistir na prorrogação, a vaga será definida nos disparos de pênalti.

“Com a qualidade que a gente tem, com a força que a gente tem ofensiva, se a gente não tomar gols, com certeza a gente está muito próximo de uma classificação, de uma vitória”, declarou o beque do Paris Saint-Germain, na pergunta do Jogada10, na entrevista coletiva de domingo (28).

A defesa do Brasil, aliás, atravessa um momento bem peculiar com o técnico Carlo Ancelotti. Nos três primeiros embates do Mister, a retaguarda passou incólume. No entanto, de outubro a junho, foram seis jogos seguidos com a meta vazada, série que encerrou recentemente. Agora, já são dois compromissos com baliza zero.

“Escutamos muitas coisas”, relembra Marquinhos

A fase ruim da defesa também foi, então, tema nas palavras de Marquinhos na prévia do prélio contra os nipônicos.

“Eu acho que a gente escutou muitas coisas de que não teria energia no nosso time, que a gente não estava querendo, que a gente tinha que se doar mais. Eu acho que houve sempre uma entrega e uma energia muito grande de jogar pela seleção brasileira, principalmente nos primeiros jogos. Mas a gente não estava se encaixando realmente”, ponderou.

Na mesma resposta, Marquinhos, em seguida, explicou também a razão pela qual o sistema defensivo encontrou o momento de estabilidade na hora certa.

“As mudanças que o treinador fez contribuíram para a melhora. Ele é muito inteligente e soube potencializar os jogadores que ele tem. Encaixa o time, a ideia e a filosofia. Taticamente, a gente conseguiu melhorar. Você estando melhor posicionado e mais compacto ajuda. Alisson também fez grandes defesas nesses últimos jogos, o que nos ajuda a não tomar gols. O time cresceu. Então, é um conjunto de fatores”, colocou o zagueiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.