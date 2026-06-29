Emoção de Vini Jr ao falar sobre a avó repercute na imprensa internacional

A emoção de Vini Jr ao falar da avó, Nilza. durante entrevista ao programa “Domingão com Huck”, ganhou repercussão na imprensa internacional antes do confronto entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo. O atacante da Seleção chorou ao assistir a uma mensagem da avó e relembrou a infância em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Dessa forma, o jornal espanhol As afirmou que o atacante “desabou a chorar” durante a entrevista e ressaltou a emoção ao falar da avó às vésperas do duelo contra o Japão.

Assim, a publicação também destacou o protagonismo do camisa 7 na campanha brasileira até aqui. Além disso, relembrou as declarações do jogador sobre a busca pelo hexacampeonato, o combate ao racismo e a confiança no momento vivido dentro e fora de campo.

O Marca, por sua vez, repercutiu o episódio e classificou a entrevista como um dos momentos marcantes da preparação da Seleção para o mata-mata. O periódico destacou a emoção de Vini ao falar da família e ressaltou a confiança demonstrada pelo atacante para a sequência da Copa do Mundo.

Na Argentina, o Olé publicou o vídeo do momento em que o atleta chorou ao ouvir a mensagem da avó. Nesse sentido, o jornal enfatizou a forte ligação familiar do jogador e lembrou que parentes do atacante acompanham a trajetória do Brasil no Mundial.

Por fim, Vini Jr revelou que viveu com a avó até os 16 anos. Ele, então, a definiu como uma das pessoas mais importantes de sua vida. O atacante também comentou a expectativa pela conquista do sexto título mundial da Seleção Brasileira.

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