Fluminense terá semana de treinos e aguarda Thiago Silva

O Fluminense terá uma semana completa de treinos para a sequência da temporada. Dessa forma, o elenco tricolor inicia os trabalhos na manhã desta segunda-feira (29), no CT Carlos Castilho, e vai realizar atividades até sábado (4). No domingo (5), os jogadores vão ganhar folga. A expectativa é pela chegada do zagueiro Thiago Silva, aguardado nesta semana.

O elenco do Fluminense se reapresentou na última segunda-feira (22) e iniciou a preparação para a sequência da temporada. Os jogadores, portanto, realizaram exames médicos e atividades físicas na academia. Já no dia seguinte, voltou com os trabalhos em campo. Na última sexta (26), o Tricolor comunicou o afastamento do goleiro Vitor Eudes, internado com infecção grave.

Durante a preparação no período de pausa da Copa do Mundo de 2026, o Fluminense vai disputar dois amistosos: no dia 8, às 20h30 (de Brasília), e em 12 de julho, às 16h, ambos no Maracanã. O Tricolor, aliás, terá a estreia do atacante Hulk, contratado ainda antes do início do Mundial. Por outro lado, o zagueiro Thiago Silva não deve ficar à disposição para os amistosos.

Além disso, o técnico Luis Zubeldía ainda não deve contar com o atacante Agustin Canobbio. Convocado pelo Uruguai para a Copa do Mundo de 2026, o jogador recebeu um período de descanso. Dessa forma, o uruguaio é aguardado no CT Carlos Castilho apenas no dia 10 de julho. Ou seja, não disputará o amistoso contra o Nova Iguaçu e é dúvida para o confronto com o Bahia.

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