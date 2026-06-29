Jornal português coloca Vini Jr entre os melhores da fase de grupos: “Solto e cheira o perigo”

O jornal português “A Bola” incluiu Vini Jr na seleção ideal da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Assim, o atacante foi o único representante do Brasil entre os 11 escolhidos e formou o trio ofensivo ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Dessa forma, a escalação do periódico foi composta por Eloy Room; Hakimi, Van Hecke, Diney Borges e Cucurella; Modric, Pape Gueye e Trossard; Messi, Mbappé e Vini Jr.

Na análise sobre o brasileiro, o veículo destacou que Vini encontrou na Seleção um papel que valoriza suas principais características. De acordo com A Bola, o atacante atua com mais liberdade e protagonismo, especialmente sem dividir o ataque com Mbappé, seu companheiro de Real Madrid.

“Outro que parece ter na seleção o papel que lhe assenta que nem uma luva. Curiosamente, não tendo Mbappé a seu lado. Vinícius Júnior está solto e cheira o perigo a cada esquina”, escreveu o jornal.

Por fim, o Brasil volta a campo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. Quem avançar, mede forças com o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

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