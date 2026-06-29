Geração que “não ganhou nada”: Alemanha se cobra para afastar fantasma

Uma Alemanha bem diferente chegou na Copa de 2026. Pela primeira vez, sem o favoritismo de outros anos e com a pressão de evitar um novo vexame. Assim os jogadores vêm tratando a incômoda situação da seleção, que avançou à fase de mata-mata para enfrentar o Paraguai, nesta segunda-feira (29), às 17h, em XXXXX.

Desde o começo da competição, as entrevistas mostram uma cobrança dura. O volante Joshua Kimmich, por exemplo, lembrou que esta geração “não ganhou nada”. Afinal, o único remanescente do título de 2014 é o goleiro Manuel Neuer. Todos os outros ainda buscam a primeira conquista pela Alemanha.

“Tirando o Manuel (Neuer), ninguém mais aqui ganhou nada ainda. Dá para perceber que existe uma fome especial de conquistar algo grande. Especialmente os jogadores mais jovens sabem valorizar a oportunidade de fazer parte deste grupo”, reforçou Kimmich, que tinha 19 anos na Copa disputada no Brasil.

Em busca da melhor versão

Depois do tetracampeonato, os alemães decepcionaram em 2018, caindo na primeira fase. E repetiram a dose em 2022, o que causou espanto, porque há qualidade no time para alcançar mais. Este ciclo, então, foi cercado de cuidados para dar mais confiança. Sob críticas, o técnico Julian Nagelsmann alertou após a derrota para o Equador que um novo vacilo pode custar mais uma Copa.

“Temos que mostrar a nossa melhor versão, dar o nosso máximo em campo, caso contrário voltaremos para casa. Os jogadores sabem disso. Contra o Equador, alguns jogadores não estavam em seu melhor ritmo”, explicou.