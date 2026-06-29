Após eliminação na Copa, técnico da Coreia do Sul é alvo de ameaça de morte

A eliminação da Coreia do Sul na Copa do Mundo provocou uma crise que ultrapassou o futebol. Além da queda no torneio, o técnico Hong Myung-bo passou a receber ameaças de morte nas redes sociais. Paralelamente, a polícia sul-coreana intensificou as investigações sobre o processo que resultou em sua contratação para comandar a seleção nacional.

Segundo a Agência de Polícia Metropolitana de Seul, as autoridades analisam oito denúncias relacionadas à nomeação do treinador. A investigação, aberta em julho de 2024, apura possíveis irregularidades envolvendo o presidente da Associação Coreana de Futebol (KFA), Chung Mong-gyu, e o diretor técnico da entidade, Lee Lim-saeng. Além disso, neste ano, o Tribunal Administrativo de Seul concluiu que a federação conduziu de forma ilegal o processo que escolheu Hong como principal candidato ao cargo. A KFA, por sua vez, recorreu da decisão.

Enquanto a investigação avança, a revolta de parte da torcida também cresce. No domingo, um usuário publicou em uma comunidade online a mensagem: “Assumirei a responsabilidade e matarei Hong Myung-bo”. O autor, que se identificou como um cidadão americano de 41 anos, afirmou que pretendia atacar o treinador no Aeroporto Internacional de Incheon, no retorno da delegação ao país.

Dessa forma, diante da ameaça, a polícia iniciou o rastreamento do responsável pela publicação e reforçou o esquema de segurança no aeroporto, onde Hong e outros oito jogadores devem desembarcar nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, as autoridades investigam novas mensagens violentas nas redes sociais. Além disso, montagens ironizando o treinador passaram a circular na internet, refletindo o clima de insatisfação após a eliminação da seleção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook