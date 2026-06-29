Após eliminação, Piquerez e Martínez devem ter folga antes de voltar ao Palmeiras

Emiliano Martínez e Piquerez encerraram a participação na Copa do Mundo e agora aguardam a definição da reapresentação ao Palmeiras. Assim, a dupla integrou a seleção do Uruguai, eliminada ainda na fase de grupos após derrota por 1 a 0 para a Espanha na última rodada do Grupo H. Antes da reapresentação, porém, a tendência é que ambos recebam alguns dias de descanso. A informação é do portal “ge”.

A situação se assemelha à de Giay, que acompanhou a delegação da Argentina durante parte do Mundial a convite da federação local. O defensor ganhou férias e tem retorno previsto à Academia de Futebol no início desta semana.

Dessa forma, a seleção bicampeã do mundo fez uma campanha muito abaixo das expectativas e caiu de forma precoce. Além da derrota para a Fúria, a Celeste empatou com Arábia Saudita e Cabo Verde, resultados que deixaram a equipe na terceira colocação da chave e fora do mata-mata.

No entanto, os dois atletas do elenco alviverde permaneceram no banco de reservas durante toda a competição. Eles encerraram a primeira Copa do Mundo da carreira sem entrar em campo.

A situação de Piquerez ganhou ainda mais peso pelo esforço feito para disputar o torneio. O lateral sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo em março, passou por cirurgia e acelerou a recuperação para integrar a lista do Uruguai. O Palmeiras, inclusive, liberou o jogador antes do prazo previsto para que ele intensificasse a preparação física na seleção.

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