Destaque da Costa do Marfim na Copa, Diomandé acerta com o PSG

Destaque da seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo, Yan Diomandé está prestes a mudar de clube. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o atacante de 19 anos já acertou bases pessoais com o Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Atualmente no RB Leipzig, da Alemanha, o jovem deve ser negociado por cerca de 130 milhões de euros — algo em torno de R$ 766 milhões.

Restam apenas pequenos detalhes entre austríacos e franceses para a oficialização da transferência. Ainda segundo o veículo, o PSG superou a concorrência do Liverpool. O jogador acenou positivamente para o interesse do atual bicampeão europeus após conversar por telefone com o técnico Luis Enrique, que teve papel crucial para o acerto nas tratativas.

Nascido em Abidjã, Diomandé iniciou sua trajetória profissional no Leganés, da Espanha, antes de se transferir para o futebol alemão. No Leipzig, brilhou em 39 partidas, anotando 13 gols e distribuindo nove assistências, desempenho que lhe rendeu o prêmio de revelação da temporada da Bundesliga.

Na Copa, ele foi titular em todos os jogos da fase de grupos e contribuiu com uma assistência na vitória sobre Curaçao. Agora, os Elefantes encaram a Noruega no mata-mata nesta terça-feira (30/6). Caso avancem, terão pela frente um duelo de peso contra Brasil ou Japão nas oitavas de final.

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