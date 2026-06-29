Ancelotti prioriza mental e define estratégia do Brasil em possível disputa por pênaltis

Antes de encarar o Japão pelas 16 avos de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), o Brasil já se prepara para uma situação que espera evitar: a disputa por pênaltis. Embora o objetivo seja garantir a classificação nos 90 minutos, Carlo Ancelotti não deixa esse cenário ao acaso e trabalha as cobranças desde os primeiros dias de preparação para o Mundial.

O treinador italiano adota uma filosofia diferente da convencional. Para ele, a qualidade técnica é importante, mas não é o fator determinante na escolha dos cobradores. O principal critério é o estado psicológico do jogador no momento da decisão.

Essa forma de pensar ficou evidente em março de 2025, quando Ancelotti comandava o Real Madrid. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, Endrick aparecia como opção para a quinta cobrança. No entanto, o treinador mudou de ideia poucos instantes antes da disputa.

“Tínhamos dúvidas sobre o quinto (batedor), mas aí vi a cara do Endrick e dissemos: melhor o Rüdiger. Achamos que Rüdiger era mais frio”, ponderou Ancelotti.

O episódio resume a filosofia do treinador. Para Ancelotti, confiança, tranquilidade e capacidade de suportar a pressão pesam mais do que o histórico de cobranças.

Brasil treina muitas penalidades

Desde a primeira semana de treinamentos na Granja Comary, os jogadores da Seleção vêm treinando penalidades. A comissão técnica acompanha o aproveitamento de cada atleta, mas a definição da ordem dos batedores costuma acontecer apenas minutos antes da disputa, levando em consideração tanto o desgaste físico quanto, principalmente, o aspecto emocional.

Ao longo da carreira, o italiano já definiu disputas por pênaltis como uma “loteria” e reforçou diversas vezes que o lado mental faz toda a diferença.

Entre os principais especialistas da Seleção estão Neymar, Igor Thiago e Raphinha. No entanto, o atacante do Barcelona segue em recuperação de uma lesão muscular e está fora da partida contra o Japão.

Brasil e Japão se enfrentam no estádio de Houston, no Texas. Quem avançar às oitavas de final enfrentará o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

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