Na Seleção, Luiz Henrique tem estatística marcante como “12° jogador”

Nesta segunda-feira (29), o Brasil busca a manutenção do sonho do hexa ao enfrentar o Japão, às 14h (de Brasília), pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo. Para o confronto que acontece na cidade de Houston, a expectativa é que o trio de ataque seja formado por Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Porém, para a sequência do duelo, um nome surge com estatística relevante para ocupar o posto de reserva imediato, caso de Luiz Henrique.

Luiz tem se consolidado como uma das principais armas da Seleção Brasileira durante as partidas. Desde sua estreia, em setembro de 2024, o atacante lidera o ranking de participações em gols entre todos os jogadores que entraram no decorrer dos jogos, com cinco contribuições diretas.

Nesse sentido, ele angaria dois gols e três assistências, superando nomes como Igor Thiago, Lucas Paquetá e Endrick. A saber, os gols foram feitos contra Peru e Chile, ambos em compromissos pelas Eliminatórias para a Copa deste ano. Já as assistências foram dadas também contra Peru e Chile (esta, no “returno” das Eliminatórias) e no amistoso preparatório para a Copa, diante da França.

Os números reforçam a eficiência do atacante quando acionado no segundo tempo. Em 11 partidas saindo do banco, Luiz Henrique disputou apenas 306 minutos, (média de 27 por jogo) e participou diretamente de um gol a cada 61 minutos em campo. Para se ter uma ideia, todas as suas participações pela Seleção aconteceram justamente entrando na etapa final das partidas.

Além de liderar o ranking de assistências e de participações em gols entre os reservas no período, o atacante ex-Fluminense e Botafogo, hoje no Zenit, também divide a primeira colocação em gols marcados saindo do banco. Ao lado de Igor Thiago, ambos fizeram dois gols.

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