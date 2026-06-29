Manchester City anuncia Maresca, e Chelsea critica ex-treinador

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (29) a contratação do técnico Enzo Maresca. Dessa forma, o treinador espanhol chega com a missão de substituir Pep Guardiola, que encerrou a trajetória no clube inglês após 10 anos. Após o anúncio, o Chelsea se manifestou em nota oficial, admitiu a decepção com a atitude do ex-comandante e revelou que receberá uma compensação financeira.
“Em dezembro de 2025, nosso treinador inesperadamente e abruptamente renunciou ao cargo. Obviamente, nos sentimos decepcionados (…) Nenhum clube quer trocar de treinador no meio da temporada (…) Nessas circunstâncias e considerando o respeito mútuo entre os clubes, um acordo confidencial foi firmado com o Manchester City, que inclui o pagamento de uma indenização”, disse.
Ex-auxiliar de Pep Guardiola entre 2022 e 2024, Enzo Maresca comandou o Chelsea entre junho de 2024 e dezembro de 2025. No período, levou o time londrino aos títulos da Liga Conferência e da Copa do Mundo de Clubes, em julho do ano passado. O espanhol, no entanto, recebeu uma proposta para substituir Pep Guardiola e, por isso, decidiu rescindir o vínculo com os Blues.
Enquanto Enzo Maresca vai substituir Pep Guardiola no Manchester City, o Chelsea contratou Xabi Alonso, ex-Real Madrid. O treinador espanhol estava livre no mercado desde janeiro deste ano, quando foi demitido do clube espanhol. Afinal, teve uma passagem marcada por problemas no vestiário e fracassos em campo, como o vice-campeonato da Supercopa da Espanha para o Barcelona.
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