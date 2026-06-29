Galvão afirma que Copa do Mundo no SBT é despedida da narração: “Idade não vai permitir”

Em sua 14ª Copa do Mundo, Galvão Bueno, aos 75 anos, confirmou que a edição de 2026 deve marcar sua despedida das narrações de torneios de seleções. Além disso, o narrador do SBT avaliou que não pretende mais atuar em Mundiais, já que chegará a 2030 com idade avançada para a função.

Em entrevista à coluna F5, da Folha de S.Paulo, Galvão explicou sua decisão e projetou o futuro fora das transmissões principais. “Na próxima, a idade já não vai permitir. Não vai dar, né? Eu vou assistir à Copa do Mundo. Se eu trabalhar vai ser apresentando um programa, gravando um comentário diário, alguma coisa assim”, afirmou.

Nesta segunda-feira (29), o narrador comanda a transmissão de Brasil x Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, às 14h. Assim, ele amplia um dado histórico e se consolida como o locutor que mais transmitiu jogos de Mundiais na história da televisão mundial.

Por fim, Galvão destacou que desconhecia a dimensão desse recorde até recentemente. “Eu realmente não sabia do número. Fiquei impressionado porque já fiz 57 jogos da seleção em Copas. Para chegar em 148 é muita coisa. Mas foi emocionante. Afinal de contas, agora eu estou no Guinness!”, completou.