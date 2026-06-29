ASSINE JÁ!
Jogada10

Galvão afirma que Copa do Mundo no SBT é despedida da narração: &#8220;Idade não vai permitir&#8221;

Galvão afirma que Copa do Mundo no SBT é despedida da narração: &#8220;Idade não vai permitir&#8221;
Galvão afirma que Copa do Mundo no SBT é despedida da narração: “Idade não vai permitir” -

Em sua 14ª Copa do Mundo, Galvão Bueno, aos 75 anos, confirmou que a edição de 2026 deve marcar sua despedida das narrações de torneios de seleções. Além disso, o narrador do SBT avaliou que não pretende mais atuar em Mundiais, já que chegará a 2030 com idade avançada para a função.

Em entrevista à coluna F5, da Folha de S.Paulo, Galvão explicou sua decisão e projetou o futuro fora das transmissões principais. “Na próxima, a idade já não vai permitir. Não vai dar, né? Eu vou assistir à Copa do Mundo. Se eu trabalhar vai ser apresentando um programa, gravando um comentário diário, alguma coisa assim”, afirmou.

Nesta segunda-feira (29), o narrador comanda a transmissão de Brasil x Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, às 14h. Assim, ele amplia um dado histórico e se consolida como o locutor que mais transmitiu jogos de Mundiais na história da televisão mundial.

Por fim, Galvão destacou que desconhecia a dimensão desse recorde até recentemente. “Eu realmente não sabia do número. Fiquei impressionado porque já fiz 57 jogos da seleção em Copas. Para chegar em 148 é muita coisa. Mas foi emocionante. Afinal de contas, agora eu estou no Guinness!”, completou.

Em meio à repercussão de sua trajetória histórica nas Copas do Mundo, Galvão Bueno comentou a marca impressionante de jogos narrados e demonstrou surpresa ao descobrir a dimensão do próprio recorde.

“148 jogos, 149 agora quando estou falando. Mas eu realmente não sabia do número. Fiquei impressionado porque já fiz 57 jogos da seleção em Copas. Para chegar em 148 é muita coisa. Mas foi emocionante. Afinal de contas, agora eu estou no Guinness!”

Galvão Bueno entra para o Guinness após recorde histórico em Copas

Galvão Bueno entrou oficialmente para o Guinness World Records ao se tornar o profissional da televisão com o maior número de partidas de Copa do Mundo narradas na história. A homenagem foi feita pela ‘Betnacional’.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook

 

As mais lidas
    Recomendadas