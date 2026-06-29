Franclim avalia proposta do Vasco, mas teme sujar imagem

O futuro de Franclim Carvalho ainda é uma incógnita. Afinal, o técnico do Botafogo entrou na mira do Vasco e ficou dividido com o interesse. Contudo, a situação não é simples. Assim, o treinador português ainda avalia a proposta do Cruz-Maltino, mas teme “sujar a imagem” caso troque o Alvinegro pelo rival, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

A multa rescisória de Franclim Carvalho no Botafogo é de 350 mil euros (aproximadamente R$ 2 milhões). O Vasco, por sua vez, ofereceu uma valorização salarial e contrato até o fim de 2027, mesmo período do vínculo vigente com o Glorioso. Porém, a troca por um rival é algo que pode pesar para a permanência do português em General Severiano.

No início do ano, o Vasco sonhou com a contratação de Artur Jorge, atualmente no Cruzeiro, após a demissão de Fernando Diniz. Porém, as negociações não avançaram. Franclim Carvalho, por sua vez, trabalhou como auxiliar técnico de Artur Jorge. Portanto, a sua metodologia de trabalho e ideias de jogo agradam ao Cruz-Maltino.

O trunfo do Vasco é a instabilidade financeira do Botafogo. Afinal, o Glorioso vive uma grave crise com dívida estimada em R$ 3 bilhões. A SAF, aliás, entrou em recuperação judicial. Além disso, o Alvinegro sofre com seis punições de transfer ban, o que impede o registro de novos jogadores. Aliás, há o risco de saídas como o volante Danilo e o meia Montoro.

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