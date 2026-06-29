Corinthians confirma a contratação do preparador físico Marlon Muniz, ex-Vasco

O Corinthians apresentou o preparador físico Marlon Muniz nesta segunda-feira (29). Ex-Vasco, o profissional substitui Guilherme da Costa, que acertou a transferência para o Internacional, e já participou das atividades no CT Joaquim Grava.

De acordo com o clube, a comissão técnica dividiu a atividade em duas partes. Primeiro, o elenco realizou um treino de enfrentamento com foco nas transições defensivas. Em seguida, os jogadores participaram de um trabalho em campo reduzido para aprimorar a marcação sob pressão e acelerar a tomada de decisões.

Além disso, a segunda-feira (29) marcou o retorno de André Carrillo ao CT Joaquim Grava. O volante recebeu quatro dias extras de descanso após defender a seleção peruana em amistosos disputados durante a Data Fifa de junho e voltou a integrar as atividades com o restante do elenco.

Nesta terça (30), o elenco corinthiano terá mais um treino em dois períodos na sequência da preparação da equipe para o retorno do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.

Por fim, o Timão mede forças com o Remo no dia 23 de julho, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Na Libertadores, a equipe enfrentará o Rosario Central nas oitavas, enquanto encara o Internacional pela Copa do Brasil.

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