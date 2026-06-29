Brasil está escalado para enfrentar o Japão com feito inédito de Ancelotti

O Brasil está escalado para encarar o Japão, às 14h (horário de Brasília), no estádio NRG, em Houston, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. E pela primeira vez, o técnico Carlo Ancelotti fez algo que não fez em pouco mais de um ano sob o comando da Seleção Brasileira: repetir uma escalação.
Assim, a Canarinho vai a campo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.
O grande impasse no time titular era a manutenção de Rayan no time titular. O atacante entrou no lugar de Raphinha, que se lesionou contra o Haiti, e agradou. Aliás, foi ele que pressionou e roubou a bola para Vini Jr marcar o primeiro gol dele contra a Escócia, na última rodada da fase de grupos.
Contudo, chama a atenção que Carlo Ancelotti aparentemente encontrou um time titular. Afinal, em 15 partidas sob o comando do Brasil, o treinador não havia repetido uma formação em nenhuma partida. Assim, o italiano aposta na boa atuação contra a Escócia, para avançar as oitavas.
Por fim, o grande trunfo de Ancelotti segue no banco. Neymar está à disposição para o duelo decisivo, mas ainda com a minutagem controlada. Assim, o único desfalque deve seguir sendo Raphinha.
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