Brasil x Japão agita internet e memes tomam conta antes do duelo decisivo na Copa

O confronto entre Brasil x Japão acontece nestaa segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Além disso, o duelo define o futuro das duas seleções no torneio, já que o time derrotado se despede da competição.

Para o jogo, a Seleção Brasileira faz sua estreia no Estádio de Houston, localizado no Texas. A arena, que comporta 68.777 torcedores, pertence ao Houston Texans, franquia da NFL, e recebe partidas importantes do Mundial.

O estádio integra a lista das 16 sedes da Copa do Mundo de 2026 e já recebeu cinco jogos da fase de grupos. Além disso, também está confirmado como palco de uma das partidas das oitavas de final, reforçando sua importância no torneio.

Enquanto isso, fora das quatro linhas, o clima de decisão já movimenta a internet. Assim, internautas brasileiros reagiram ao confronto e transformaram o duelo em assunto dominante nas redes sociais, com uma enxurrada de memes, brincadeiras e expectativas sobre a partida decisiva entre Brasil e Japão.

Entre as várias que repercutiram, um usuário brincou com o horário da partida. “A gente já saiu na frente do Japão quando sabíamos que íamos assistir ao jogo de tarde, enquanto eles vão ter que ficar acordados na madrugada”, escreveu.

Outra publicação fez referência ao anime Dragon Ball Z e ao protagonista Goku. “Espere, Japão. Nem Goku salvará vocês”, publicou um internauta.

Além disso, vídeos e montagens foram os que mais viralizaram nas redes sociais e prometem aumentar caso a Seleção Brasileira confirme a classificação. Até lá, quem já garantiu a vitória foi o bom humor do torcedor brasileiro. Veja:

Pode vir, Japão! Vocês são bons, mas nós temos o Neyruto pic.twitter.com/IMGyeFnhqd — soueunavida (@soueunavida) June 27, 2026

pic.twitter.com/5XesqZ4Kqf — out of context brasileirão (@oocbrsao) June 28, 2026

MELHOR VÍDEO QUE EU VI HOJE KKKKKKKKKKKK Como eu nunca tinha visto o comercial do Roberto Carlos jogando contra o Japão para a Pepsi?pic.twitter.com/vvS1N9Ac4j — Animes In Japan (@animesinjapan) June 28, 2026

Amando essa guerra mundial de memes entre Japão e Brasil. Que vença o melhor (que somos nós e claro). pic.twitter.com/pvrwcowQQd — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) June 27, 2026

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook