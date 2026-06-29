Brasil começa mata-mata sem pendurados. Entenda a regra dos cartões na Copa

A Seleção Brasileira inicia a fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 sem nenhum jogador pendurado. Apesar de ter recebido cinco cartões amarelos na fase de grupos, o Brasil foi beneficiado pelo novo regulamento da Fifa, que determina o zeramento das advertências antes do início das fases eliminatórias.

Ao longo dos três primeiros jogos do Mundial, Ibañez, Casemiro, Douglas Santos, Fabinho e Danilo receberam um cartão amarelo. Contudo, pela regra adotada nesta edição da Copa, todos entram em campo diante do Japão, nesta segunda-feira (29/6), sem risco imediato de suspensão.

A Fifa alterou o regulamento em razão do novo formato da competição, que passou de 32 para 48 seleções e ganhou uma fase extra no mata-mata. Atendendo a um pedido das confederações nacionais, a entidade decidiu zerar os cartões amarelos em dois momentos do torneio. Neste caso, será após a fase de grupos e novamente depois das quartas de final.

Na prática, isso significa que os jogadores começam a segunda fase com a ficha limpa. A partir de agora, dois cartões amarelos recebidos entre os 16 avos de final e as oitavas de final resultarão em suspensão para uma eventual partida das quartas.

Caso o Brasil avance, as advertências voltarão a ser zeradas ao fim das quartas de final. Assim, nenhum atleta poderá perder uma semifinal por acúmulo de cartões recebidos nas fases anteriores.

A partir daí, o controle recomeça. Assim, jogadores advertidos nas quartas e nas semifinais poderão cumprir suspensão justamente na decisão da Copa do Mundo, caso atinjam o limite de cartões.

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