Técnico do Paraguai responde como Maurício pode virar titular

Antes da partida nesta segunda-feira (29) pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, contra a Alemanha, o maior questionamento pelos lados do Paraguai tem sido sobre Maurício. Isso porque ganha força na opinião pública (incluindo veículos da imprensa local) o impacto positivo que o jogador do Palmeiras já mostrou na seleção quando acionado pelo técnico Gustavo Alfaro.

Por conta disso, o tema foi abordado com o treinador em entrevista coletiva e, como de praxe, o profissional argentino mostrou absoluta sinceridade. Sem deixar, antes, de dar uma “cutucada” em tal apontamento ao relembrar o período em que ele se movimentou para que Maurício estivesse apto a defender a Albirroja:

“Vocês mesmos discutiram isso comigo. Quando eu disse que queria trazer o Maurício, vocês questionaram a decisão porque ele era brasileiro.”

Em suma, Alfaro entende que Maurício precisa ter maior consistência durante o decorrer das partidas para ganhar a condição de titular no Paraguai. Chegando a dizer, inclusive, que essa situação também ocorre com o meio-campista no Palmeiras em detrimento de outro companheiro de equipe e seleção: Ramón Sosa.

“Maurício isso, Maurício aquilo… o Mauricio é titular no Palmeiras? O Ramón Sosa, sim, é titular. Maurício é um talento. Quando ele tiver a capacidade de ter consistência durante os 90 minutos, aí ele terá maior chance de ser titular. Então, ele rende conosco quando o rival baixa seu nível do ponto de vista físico. Por aí (manutenção de intensidade), te dou a resposta: seria o jogador ideal”, afirmou.



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