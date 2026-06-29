Marquinhos vê ”Brasil confiante” para duelo decisivo contra o Japão

A poucas horas do confronto decisivo contra o Japão, pelas 16 avos de final da Copa do Mundo, o zagueiro Marquinhos reforçou a confiança da Seleção Brasileira para o início do mata-mata. Capitão do Brasil, o defensor destacou a evolução apresentada ao longo da fase de grupos e afirmou que o elenco chega fortalecido para buscar a classificação às oitavas de final.

Na avaliação do camisa 4, o crescimento técnico demonstrado nas últimas partidas é um dos principais motivos para o otimismo brasileiro. Depois do empate na estreia contra o Marrocos, a equipe embalou duas vitórias por 3 a 0, sobre Haiti e Escócia, e avançou na liderança do Grupo C.

“A gente tem que confiar no nosso futebol, na nossa qualidade. A gente, com certeza, vai fazer tudo que tiver que fazer dentro de campo. Estamos crescendo nestes últimos jogos, então chegamos a um momento de mata-mata bem, confiantes, crescendo. Isso que a gente tem que levar para este jogo”, afirmou Marquinhos, à CazéTV, na chegada ao estádio.

Marquinhos descarta favoritismo do Brasil

Apesar da confiança, o defensor evitou qualquer clima de favoritismo. Marquinhos ressaltou que o grupo estudou detalhadamente o adversário. Além disso, acredita que o plano elaborado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti será determinante para neutralizar os pontos fortes da equipe japonesa.

“Sabemos que será um jogo difícil, a equipe japonesa é qualificada, mas a gente está preparado. Sabemos os pontos fortes e fracos e vamos explorar o que a gente tem de melhor na estratégia que o professor passou”, completou.

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira, às 14h (de Brasília), em Houston. Quem avançar garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Aliás, o vencedor encara quem passar do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

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