Santos abre semana com treino técnico e retorno de três jogadores

O Santos retomou os treinamentos nesta segunda-feira (29), no CT Rei Pelé, após a folga de domingo. Depois de uma semana dedicada à preparação física, o técnico Cuca comandou a primeira atividade técnica da intertemporada e contou com o retorno de três jogadores ao trabalho com o elenco. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, João Schmidt, Gabriel Menino e Thaciano participaram normalmente do treino no gramado. O trio passou a última semana em transição física e agora voltou às atividades com o restante do grupo.

Os dois primeiros se recuperaram de lesões no músculo posterior da coxa direita. Thaciano, por sua vez, também superou um problema muscular na coxa esquerda e está de volta. Por outro lado, Willian Arão, Gabriel Bontempo e Igor Vinícius seguem o processo de recuperação. Os três realizam a fase de transição para o campo.

Arão e Bontempo permaneceram quase toda a última semana na academia, onde priorizaram trabalhos de fortalecimento muscular. No sábado (27), ambos fizeram a primeira atividade no gramado.

Por fim, a programação do Peixe prevê treinos em dois períodos nos próximos três dias. Na sexta-feira (3), o elenco encerrará a semana de trabalho com uma atividade apenas no período da manhã.

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