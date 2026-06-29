Cruzeiro recua por Gabriel Pec após oferta do Bahia

O Cruzeiro decidiu não participar de uma disputa financeira pela contratação de Gabriel Pec. Mesmo tratando o atacante como um dos principais alvos para a sequência da temporada, a diretoria entende que os valores envolvidos ultrapassam o planejamento estabelecido para a janela de transferências. A entrada do Bahia nas negociações elevou o patamar da disputa e, com isso, a Raposa optou por recuar.

Nos últimos dias, o Bahia encaminhou uma proposta de 14 milhões de euros fixos, além de mais 1 milhão de euros em metas, para contratar o jogador junto ao LA Galaxy de acordo com informações da ESPN. Enquanto isso, o Cabuloso manteve sua oferta de 10 milhões, o limite financeiro da operação. Além disso, o clube também considera elevados os salários pedidos pelo estafe do atacante.

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Bahia eleva disputa e Cruzeiro mantém planejamento

Internamente, a diretoria celeste entende que entrar em um leilão poderia comprometer o planejamento financeiro para o restante da temporada. Dessa forma, a estratégia será preservar o orçamento e direcionar investimentos para negociações consideradas mais viáveis. Por outro lado, a cúpula segue monitorando o mercado, enquanto busca reforços que atendam às exigências da comissão técnica.

Outro fator que pesa na negociação é a divisão dos direitos econômicos do atacante. O Vasco, clube formador de Gabriel Pec, ainda possui 30% dos direitos do jogador, circunstância que também influencia diretamente no valor exigido pelo LA Galaxy. Com isso, o custo total da operação acabou ficando acima daquilo que o Cruzeiro considera adequado para o momento.

Apesar do recuo por Gabriel Pec, a necessidade de contratar um ponta permanece como prioridade para o técnico Artur Jorge. O treinador deseja um jogador que atue preferencialmente pelo lado direito, mas que também tenha capacidade de desempenhar funções pela esquerda. A diretoria segue trabalhando nos bastidores e mantém outros nomes no radar para fortalecer o elenco antes da retomada das competições.

Entre os atletas analisados pelo departamento de scouting aparecem nomes como Fábio Vieira, do Arsenal, e Brian Rodríguez, do América do México. Além disso, outros jogadores seguem sendo observados de forma sigilosa. A expectativa da SAF é concluir ao menos uma contratação para o setor ofensivo antes do fechamento da janela, sem abrir mão da política de responsabilidade financeira adotada para o segundo semestre.

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