Grêmio mira quase R$ 200 milhões em negociações

O Grêmio iniciou a segunda parte da temporada com uma estratégia bem definida: reduzir custos, aumentar a arrecadação e reorganizar o elenco para a sequência das competições. Depois da vitória no amistoso sobre o Cascavel, o foco da diretoria voltou completamente para a janela de transferências. Enquanto isso, o técnico Luís Castro trabalha com o grupo disponível, mas aguarda definições importantes sobre saídas e possíveis reforços para fortalecer a equipe.

A direção entende que será necessário negociar mais jogadores para equilibrar as finanças do clube. Até aqui, as vendas de Viery e André Henrique já representam um importante avanço nas contas. Além disso, a negociação envolvendo Arezo também deve gerar receita significativa, caso o Peñarol exerça a opção de compra prevista em contrato. Com isso, o Tricolor Gaúcho segue seu planejamento financeiro e, ao mesmo tempo, busca preservar a competitividade do elenco para o restante da temporada.

LEIA MAIS: Luís Castro admite teste ruim por culpa do Grêmio e quer manter esquema

Gabriel Mec lidera lista de possíveis negociações

O principal nome cotado para deixar a Arena é Gabriel Mec. Considerado uma das maiores promessas da base gremista, o atacante desperta interesse do mercado internacional e pode protagonizar uma das maiores vendas da história recente do clube. Caso a negociação seja concretizada, o Imortal poderá se aproximar de uma arrecadação próxima dos R$ 200 milhões nesta janela. Enquanto isso, o jovem mantém a tranquilidade e reforça que está preparado para qualquer cenário.

Mesmo diante da necessidade de negociações, Luís Castro procura manter o grupo concentrado nos objetivos esportivos. O treinador reconhece que mudanças fazem parte do futebol, entretanto destaca que o desempenho coletivo precisa permanecer acima das individualidades.

“Saem jogadores, entram jogadores, mas temos que continuar o nosso trabalho. É um objetivo que nós temos: fazer bem. Fazer bem enquanto equipe. Não é com este A ou B ou C. Fazer bem enquanto equipe”, afirmou o comandante gremista. Dessa forma, o clube trabalha para encontrar alternativas no mercado sem comprometer ainda mais o orçamento.

O planejamento para reposições também já está definido. A prioridade da diretoria é buscar atletas jovens, brasileiros e com potencial de valorização futura, evitando investimentos considerados elevados. Um meia segue como principal alvo, embora ainda não exista acordo encaminhado. Enquanto as movimentações seguem nos bastidores, o elenco volta aos treinamentos visando o amistoso contra a Chapecoense, no próximo sábado (4), e depois encara o Cruzeiro, encerrando a preparação antes da retomada oficial do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.