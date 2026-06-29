Atlético tem agenda semanal de preparações para retomada

O Atlético iniciou nesta segunda-feira (29) mais uma etapa da preparação para a retomada. Após a primeira semana de atividades, o elenco voltou à Cidade do Galo para uma programação ainda mais intensa. Sob o comando de Eduardo Domínguez, os jogadores trabalharão em dois períodos durante boa parte da semana, enquanto a comissão técnica busca elevar o nível antes do retorno.

O cronograma prevê atividades em dois períodos nesta segunda, terça, quinta e sexta-feira, enquanto quarta-feira e sábado terão apenas treinamentos pela manhã. No domingo, o grupo estará de folga. Ao mesmo tempo, a preparação acontece pensando na estreia após a paralisação, marcada para 21 de julho, diante do Bahia, na Arena MRV, pelo Brasileirão. Com isso, o treinador ganha um raro período para ajustar detalhes que normalmente não consegue trabalhar durante a sequência intensa de partidas.

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Planejamento mira maratona decisiva da temporada

Internamente, o Atlético estruturou toda a agenda em sete etapas diferentes de preparação. A comissão técnica definiu objetivos específicos para cada fase, buscando melhorar aspectos físicos, coletivos e individuais do elenco. O clube, nesse sentido, pretende utilizar as duas últimas semanas antes do retorno oficial para aproximar os atletas do ritmo de competição, preparando o grupo para um calendário bastante exigente.

O departamento de futebol também definiu que realizará jogos-treino durante esse período. Embora clubes da Série A tenham procurado o alvinegro para organizar amistosos, a diretoria optou por uma estratégia diferente. Em vez de confrontos amplamente divulgados, a tendência é que as atividades aconteçam na Cidade do Galo, contra adversários escolhidos internamente e sem grande exposição. Dessa maneira, Eduardo Domínguez poderá testar formações, corrigir posicionamentos e observar alternativas sem a pressão de partidas oficiais.

A preocupação faz sentido porque o calendário será extremamente pesado logo após o retorno. Entre o fim de julho e o encerramento de agosto, o Galo poderá disputar até dez partidas envolvendo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A comissão técnica, desse modo, vê esta sequência decisiva para recuperar atletas, ajustar o desempenho coletivo.

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