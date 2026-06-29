José Boto, do Flamengo, projeta janela de transferências

Já em solo português, o Flamengo se prepara para amistosos preparatórios de intertemporada. E o diretor de futebol, José Boto, falou na chegada da delegação na Europa. O dirigente discorreu sobre a janela de transferências, já no horizonte dos clubes brasileiros.

Para Boto, o Flamengo estará de olho no mercado, mas fez um aviso ao torcedor. Afinal, segundo o próprio, em declarações ao “ge” nesta segunda-feira (29/6), o Rubro-Negro não fará muitos gastos na janela, que se abre dia 19 de julho.

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“A janela só abre dia 19. É uma janela especial por vários motivos. As duas últimas foram de muitos gastos, o Flamengo não tem dinheiro infinito. Por outro lado, dizem que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas, não podemos a cada janela trazer sete, oito jogadores. É falta de respeito até com os jogadores que temos. É óbvio que temos necessidades, mas não queremos gastar mais do que é devido, queremos acertar o máximo possível, também ver os meninos que temos aqui”, analisou.

Ele seguiu, afirmando que os anos de Copa do Mundo costumam mexer ainda mais com o mercado. Dessa forma, a cúpula rubro-negra ainda deseja encorpar o elenco, ainda que a análise seja de que o time do Fla já é bastante forte.

“Em ano de Copa, o mercado só começa a mudar depois de a Copa acabar. Tem um efeito dominó, vai mexendo em cima, depois embaixo. Temos necessidades, mas não estamos desesperados. Queremos trazer os reforços certos, que sirvam o treinador quer e elevem o nível da equipe. Vamos com calma e estar atentos. Na altura certa vamos trazer os reforços necessários para a equipe”, afirmou.

Flamengo no Troféu do Algarve

Por fim, o dirigente pincelou sobre os adversários do Flamengo no Troféu do Algarve, torneio amistoso que o clube disputará em Portugal. Serão três duelos, com River Plate (ARG), Lausanne (SUI) e Benfica (POR) como adversários.

“São três jogos em que um poderia ser a final da Libertadores, com Flamengo e River. O outro é o Lausanne, uma equipe suíça com algum valor. Depois o Benfica, que é uma equipe habituada a ser campeã, com participações na Champions. Vai colocar a prova em que estado estamos. O importante não é o resultado, porque aqui não se ganha nada, se ganha em dezembro. Mas é importante para ver em que estado estamos, ver como alguns desses meninos que vieram vão integrar. Tem todas as condições para ser uma intertemporada benéfica para todos”, afirmou.

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