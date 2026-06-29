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Zagueiro do Uruguai sai em defesa de Bielsa após eliminação: &#8220;Tudo manipulado&#8221;

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 25: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay, looks on during the press conference of Uruguay one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group H match between Uruguay and Spain at Guadalajara Stadium on June 25, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 25: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay, looks on during the press conference of Uruguay one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group H match between Uruguay and Spain at Guadalajara Stadium on June 25, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images) -

O zagueiro Sebastián Cáceres saiu em defesa de Marcelo Bielsa após a eliminação do Uruguai na Copa do Mundo. No desembarque da delegação em Montevidéu, nesta segunda-feira (29), o defensor afirmou que as informações sobre uma crise entre o treinador e o elenco não correspondem ao ambiente vivido internamente.

“Foram ditas coisas que não eram verdadeiras. Não vou revelar o que foi dito internamente, mas o que foi dito foi muito manipulado para fazer Marcelo parecer mal, e isso não está certo”, afirmou à imprensa uruguaia.

“Posso falar por mim. Tenho o maior respeito por Marcelo (Bielsa) e muita gratidão. Talvez alguns tenham uma opinião diferente, mas, em termos gerais, a maioria das pessoas sabe como as coisas eram”, acrescentou.

As declarações surgiram após uma sequência de notícias que apontaram desgaste na relação entre o treinador e parte do elenco. Durante a Copa do Mundo, Bielsa demonstrou irritação em entrevistas coletivas. Além disso, protagonizou momentos de tensão depois da derrota para a Espanha, resultado que selou a eliminação da Celeste.

Além disso, veículos internacionais publicaram que o treinador teria deixado a concentração insatisfeito com o comportamento do grupo e afirmado que se sentiu “sozinho” ao longo da campanha.


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