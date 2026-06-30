Fluminense encaminha venda de Bernal para o futebol espanhol, diz jornalista

O Fluminense pode fazer uma movimentação milionária que promete agitar os bastidores nas próximas semanas. Conforme as informações que o jornalista Samuel Silva publicou nesta segunda-feira (29), no ABC Sevilla, a diretoria tricolor selou um acordo com o Real Betis, da Espanha, para a venda do volante uruguaio Facundo Bernal.

Embora as partes já tenham acertado as bases da negociação, a oficialização do negócio deve acontecer nos próximos dias.

A operação financeira envolve cifras expressivas, uma vez que o negócio gira na casa dos 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 50,33 milhões, na conversão atual). Além de garantir esse montante imediato, a cúpula tricolor adotou uma estratégia inteligente durante as tratativas. O Flu manteve uma porcentagem de mais-valia, assegurando um lucro futuro caso os espanhóis comercializem o atleta mais adiante.

Diante desse cenário, resta apenas o clube espanhol alinhar os termos com o próprio Bernal para selar o contrato de forma definitiva. Para seduzir o uruguaio, os dirigentes do Betis ofereceram um longo vínculo. Ele deve ter duração entre quatro e cinco anos, e atualmente discutem os salários e os bônus por rendimento.

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Essa pressa dos espanhóis se justifica pelo planejamento esportivo da equipe, pois a comissão técnica enxerga o volante como a primeira peça do Betis em sua reformulação do setor de meio de campo.

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