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Líder do Brasileirão, Palmeiras intensifica preparação para retomada da temporada

Líder do Brasileirão, Palmeiras intensifica preparação para retomada da temporada
Líder do Brasileirão, Palmeiras intensifica preparação para retomada da temporada -

O Palmeiras deu sequência à intertemporada na manhã desta segunda-feira (29), na Academia de Futebol. Líder do Campeonato Brasileiro, o Alviverde aproveita a pausa no calendário para intensificar a preparação antes da retomada da competição, marcada para o dia 23 de julho, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada.

Nesse sentido, a comissão técnica iniciou o treino com tiros curtos de corrida durante o aquecimento. Na sequência, o elenco participou de uma atividade técnica voltada para posse de bola, troca de passes e marcação. Já os goleiros realizaram um trabalho específico da posição.

Depois, os jogadores participaram de um treino técnico-tático com duas equipes de onze atletas e três metas espalhadas pelo gramado. Em paralelo, o atacante Vitor Roque cumpriu o cronograma de recuperação sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Eduardo Conceição, joia da base, esteve com o restante do elenco, segundo informações do portal “ge”.

O elenco almoçou no centro de excelência após o treinamento e retorna à Academia de Futebol nesta terça-feira (30). A programação prevê atividades em dois períodos para dar sequência à preparação da equipe.

Por fim, o Verdão lidera o Campeonato Brasileiro com 41 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo. Além disso, a equipe também garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño, e da Copa do Brasil, diante do Fortaleza.

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