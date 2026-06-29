Com torcida do Brasil dominante, Houston vive clima de decisão na Copa do Mundo

O clima de decisão já tomou conta de Houston horas antes do confronto entre Brasil e Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. Nos arredores do NRG Stadium, torcedores das duas seleções confraternizam em paz enquanto aguardam a abertura dos portões, em um ambiente marcado pela tranquilidade e pelo espírito festivo característico do Mundial.

A torcida brasileira domina a movimentação na região do estádio. Vestidos de amarelo, milhares de torcedores deixaram os hotéis próximos ao longo da manhã e seguiram em direção ao palco da partida, formando um grande fluxo de pessoas pelas ruas. O forte calor também marca o dia no Texas, com muito sol e temperaturas elevadas acompanhando a chegada do público.

Dentro do NRG Stadium, o clima de festa já começou antes mesmo de a bola rolar. A programação de aquecimento inclui músicas mexicanas nos alto-falantes, enquanto as arquibancadas vão sendo ocupadas gradualmente pelos torcedores. Contudo, o clima brasileiro tomou conta de Houston com sobra.

Dentro de campo, Brasil e Japão vão decidir quem vai para as oitavas de final da Copa do Mundo. Aliás, vale lembrar que o classificado encara quem passar de Costa do Marfim e Noruega.

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