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Com torcida do Brasil dominante, Houston vive clima de decisão na Copa do Mundo

Com torcida do Brasil dominante, Houston vive clima de decisão na Copa do Mundo
Com torcida do Brasil dominante, Houston vive clima de decisão na Copa do Mundo -

O clima de decisão já tomou conta de Houston horas antes do confronto entre Brasil e Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. Nos arredores do NRG Stadium, torcedores das duas seleções confraternizam em paz enquanto aguardam a abertura dos portões, em um ambiente marcado pela tranquilidade e pelo espírito festivo característico do Mundial.

A torcida brasileira domina a movimentação na região do estádio. Vestidos de amarelo, milhares de torcedores deixaram os hotéis próximos ao longo da manhã e seguiram em direção ao palco da partida, formando um grande fluxo de pessoas pelas ruas. O forte calor também marca o dia no Texas, com muito sol e temperaturas elevadas acompanhando a chegada do público.

Dentro do NRG Stadium, o clima de festa já começou antes mesmo de a bola rolar. A programação de aquecimento inclui músicas mexicanas nos alto-falantes, enquanto as arquibancadas vão sendo ocupadas gradualmente pelos torcedores. Contudo, o clima brasileiro tomou conta de Houston com sobra.

Dentro de campo, Brasil e Japão vão decidir quem vai para as oitavas de final da Copa do Mundo. Aliás, vale lembrar que o classificado encara quem passar de Costa do Marfim e Noruega.

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