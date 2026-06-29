Botafogo anuncia suspensão de transfer ban por Almada

A Fifa suspendeu nesta segunda-feira (26/6) o primeiro dos seis transfer bans que impediam o Botafogo de registrar novos jogadores, atendendo ao pedido da SAF em um processo relacionado à dívida com o Atlanta United (EUA) pela contratação do meia Thiago Almada. Em comunicado, o Glorioso informou que a decisão foi tomada após a entidade máxima do futebol reconhecer os efeitos da Recuperação Judicial da SAF e sua compatibilidade com o regulamento internacional.

Segundo o clube, os demais processos seguem em análise pela Fifa. A dívida com o Atlanta United gira em torno de 21 milhões de dólares (cerca de R$ 111 milhões), referentes à contratação de Almada em 2024. Paralelamente, o Botafogo mantém negociações com a Major League Soccer (MLS) para buscar uma solução para o débito. O jogador atualmente está no Atlético de Madrid (ESP).

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Na nota oficial, a SAF agradeceu à Fifa pelo diálogo institucional e destacou o trabalho realizado por sua equipe jurídica, responsável por conduzir o processo. O clube também reforçou que pretende cumprir os compromissos previstos no plano de Recuperação Judicial, respeitando as determinações da Justiça brasileira.

Botafogo segue com pendências, porém

Apesar do avanço, o Botafogo ainda precisa resolver outras pendências para ficar totalmente livre das sanções impostas pela Fifa. Permanecem ativos cinco transfer bans relacionados às dívidas pelas contratações de Rwan Cruz, junto ao Ludogorets (BUL); Santi Rodríguez, junto ao New York City (EUA); Artur, junto ao Zenit (RUS); Lucas Villalba, junto ao Nacional-URU; além de uma punição adicional por inadimplência no pagamento de multas.

O clube afirma, aliás, que todos esses casos também estão sendo avaliados pela Fifa. Assim, demonstra confiança de que as análises seguirão o mesmo entendimento adotado no processo envolvendo o Atlanta United.

A SAF Botafogo informa que o transferban referente ao caso FDD-27222, envolvendo o Atlanta United, está oficialmente suspenso pela FIFA. Os demais casos seguem sob análise e o Clube aguarda o resultado. A decisão representa um importante reconhecimento da compatibilização entre… pic.twitter.com/wKD659Ql5z — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 29, 2026

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