Dorival Júnior comanda treino técnico e de posse de bola no São Paulo

O São Paulo iniciou a terceira semana de intertemporada com treino na manhã desta segunda-feira (29), no CT da Barra Funda. Sob o comando de Dorival Júnior, o elenco realizou atividades voltadas ao aprimoramento da posse de bola e dos fundamentos técnicos.

Dessa forma, Lucas Moura permaneceu na parte interna do centro de treinamento e deu sequência ao tratamento da cirurgia para corrigir a ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita. Já o zagueiro Sabino voltou ao gramado para realizar atividades de fisioterapia, enquanto Arboleda também esteve presente.

A comissão técnica dividiu o treinamento em três etapas. Na primeira, os jogadores participaram de um aquecimento com exercícios de mobilidade. Depois, Dorival comandou um jogo em campo reduzido entre duas equipes com 11 atletas.

Na parte final da atividade, o elenco realizou trabalhos específicos por posição para aperfeiçoar fundamentos individuais. O São Paulo retorna aos treinamentos nesta terça-feira, com atividades programadas para os períodos da manhã e da tarde.

A preparação inclui um jogo-treino contra o Red Bull Bragantino, marcado para sábado (6), às 16h (de Brasília), no CT do clube de Bragança Paulista, em Atibaia. Por fim, o Tricolor voltará a disputar uma partida oficial no dia 22 de julho, contra o Athletico, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O local do confronto ainda não foi definido.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.