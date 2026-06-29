Ronaldinho Gaúcho encontra astro da NBA e rasga elogios para Vinícius Júnior

O gramado do estádio em Houston, nos Estados Unidos, ganhou um brilho extra nesta segunda-feira, visto que Ronaldinho Gaúcho marcou presença no palco onde o Brasil enfrenta o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo.

Durante o aquecimento das equipes, o eterno camisa 10 conversou com o ex-companheiro de penta e atual comentarista da Globo, Denilson. O ex-jogador admitiu que sente uma forte saudade de entrar em campo. Ele enxerga Vini Jr em plena evolução para assumir o protagonismo da seleção brasileira na busca pelo hexacampeonato.

Diante das câmeras, o craque destilou otimismo com o atual momento da Seleção Brasileira. Apesar de reconhecer o peso do cenário mundial.

“Agora é a hora boa. O Brasil vem crescendo jogo a jogo, que faça um grande jogo, empate na garra e na vontade, porque na técnica a gente é muito superior. Principalmente quando vem aqui a saudade aumenta, casa cheia, momento importante, é muito emocionante poder estar vivendo isso de perto”, comentou à TV Globo.

Ronaldinho encontra com fera da NBA

Além de rever velhos amigos da crônica esportiva, o astro brasileiro encontrou o ala Jimmy Butler, craque da NBA que atualmente defende o Golden State Warriors.

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Como Butler mantém uma forte amizade com Neymar, o jogador de basquete norte-americano aproveitou a oportunidade para reforçar sua admiração pelo futebol canarinho. Por outro lado, sua filha aproveitou o momento único para tietar Ronaldinho Gaúcho antes de a bola rolar.

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