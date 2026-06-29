Internacional agenda novos testes antes da volta do Brasileirão

O Internacional definiu novos compromissos para aproveitar ao máximo a pausa da Copa. A comissão técnica de Paulo Pezzolano encaminhou mais dois jogos-treino para a sequência da temporada, ambos diante de equipes gaúchas, com o objetivo de elevar o ritmo do elenco antes da retomada do Brasileirão. O planejamento ganhou força após mudanças no calendário e reforça a estratégia colorada para corrigir falhas apresentadas no primeiro semestre.

Os confrontos devem acontecer no CT Parque Gigante, contra São José e Caxias. Além disso, o Colorado já tem confirmado um primeiro teste diante do Coritiba, marcado para o próximo sábado (4), no Beira-Rio, com portões fechados. Enquanto isso, a comissão técnica aproveita o período para realizar ajustes físicos e táticos, buscando chegar em melhores condições para a sequência decisiva da temporada.

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Calendário remodelado após mudança da CBF

O cronograma precisou ser reorganizado depois que o Mirassol desistiu do jogo-treino inicialmente previsto. A alteração aconteceu após a divulgação da tabela detalhada do Campeonato Brasileiro, que antecipou compromissos da equipe paulista. Com isso, o Internacional rapidamente iniciou conversas para preencher a agenda e manter o planejamento, além disso, negocia um amistoso diante do São Paulo para evitar qualquer prejuízo na preparação.

A sequência de atividades faz parte da estratégia montada por Paulo Pezzolano para recuperar o desempenho da equipe. Durante os treinamentos, o treinador trabalha aspectos como organização defensiva, intensidade sem a bola, construção ofensiva e eficiência nas finalizações. Ao mesmo tempo, o clube monitora a evolução física dos atletas, enquanto aguarda o retorno dos jogadores que disputam a Copa do Mundo por suas seleções.

O primeiro compromisso oficial do Colorado após a pausa está marcado para o dia 22 de julho, quando recebe o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão. Atualmente em 14º lugar, com 21 pontos, a equipe sabe que precisará transformar o bom período de preparação em resultados imediatos. Por isso, a comissão técnica trata cada jogo-treino como uma etapa importante para recolocar o Internacional em uma posição mais confortável na tabela.

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