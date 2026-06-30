Presidente do Conselho Fiscal do Vasco renúncia ao cargo após protestos da torcida

O presidente do Conselho Fiscal da Vasco SAF, Marco Norci Schroeder, oficializou sua renúncia ao cargo, com efeitos a partir de 31 de julho de 2026. Além dele, os conselheiros Carlos Antonio Rodrigues Jorge e David Tavares Neves Nunes também assinaram o documento, consolidando, assim, uma renúncia coletiva do colegiado.

Em primeiro lugar, os dirigentes justificam a saída com base na não realização da Assembleia Geral Ordinária, a qual o Estatuto Social da SAF previa até o dia 30 de abril. De acordo com o texto da carta, essa ausência impede a avaliação regular dos administradores. Além disso, impede a aprovação das demonstrações financeiras e a própria eleição dos membros.

Por conseguinte, os conselheiros destacam que o atual momento da Vasco SAF exige uma estrutura de governança mais sólida, na qual órgãos competentes elejam legitimamente os seus administradores.

Adicionalmente, o grupo defende a implementação de processos permanentes de compliance. Entre eles, regras mais rígidas de governança corporativa e mecanismos de controle para fortalecer a gestão da empresa.

Paralelamente, o processo de busca por novos investidores surge como outro ponto de profunda preocupação. Nesse sentido, Schroeder afirma que o Conselho Fiscal não possui informações suficientes para avaliar se as negociações em andamento.

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Por fim, apesar de o dirigente reconhecer a real necessidade de novos aportes financeiros. Ele ressalta que isso não significa aceitar qualquer modelo de investimento.

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