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Presidente do Conselho Fiscal do Vasco renúncia ao cargo após protestos da torcida

Presidente do Conselho Fiscal do Vasco renúncia ao cargo após protestos da torcida
Presidente do Conselho Fiscal do Vasco renúncia ao cargo após protestos da torcida -

O presidente do Conselho Fiscal da Vasco SAF, Marco Norci Schroeder, oficializou sua renúncia ao cargo, com efeitos a partir de 31 de julho de 2026. Além dele, os conselheiros Carlos Antonio Rodrigues Jorge e David Tavares Neves Nunes também assinaram o documento, consolidando, assim, uma renúncia coletiva do colegiado.

Em primeiro lugar, os dirigentes justificam a saída com base na não realização da Assembleia Geral Ordinária, a qual o Estatuto Social da SAF previa até o dia 30 de abril. De acordo com o texto da carta, essa ausência impede a avaliação regular dos administradores. Além disso, impede a aprovação das demonstrações financeiras e a própria eleição dos membros.

Por conseguinte, os conselheiros destacam que o atual momento da Vasco SAF exige uma estrutura de governança mais sólida, na qual órgãos competentes elejam legitimamente os seus administradores.

Adicionalmente, o grupo defende a implementação de processos permanentes de compliance. Entre eles, regras mais rígidas de governança corporativa e mecanismos de controle para fortalecer a gestão da empresa.

Paralelamente, o processo de busca por novos investidores surge como outro ponto de profunda preocupação. Nesse sentido, Schroeder afirma que o Conselho Fiscal não possui informações suficientes para avaliar se as negociações em andamento.

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Por fim, apesar de o dirigente reconhecer a real necessidade de novos aportes financeiros. Ele ressalta que isso não significa aceitar qualquer modelo de investimento.

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