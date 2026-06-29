Na raça, Brasil vira nos acréscimos, elimina o Japão e avança na Copa do Mundo

O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de um primeiro tempo abaixo das expectativas e marcado por erros na saída de bola, a equipe comandada por Carlo Ancelotti mostrou poder de reação, virou sobre o Japão por 2 a 1 e manteve vivo o sonho do hexacampeonato. Sano chegoua a abrir o placar no primeiro tempo para os japoneses. Contudo, Casemiro empatou logo no início da etapa final, e Gabriel Martinelli, já nos acréscimos, decretou a virada e a classificação brasileira no Mundial.
Agora, o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim e Noruega para saber quem enfrenta nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para o próximo domingo (05/7).
Primeiro tempo
O Brasil foi para o intervalo em desvantagem diante do Japão e com atuação muito abaixo do esperado. Após um início promissor, com chances criadas por Bruno Guimarães e Matheus Cunha nos primeiros minutos, a equipe de Carlo Ancelotti perdeu intensidade, abusou dos erros de passe e encontrou muitas dificuldades para furar a marcação japonesa.
A seleção asiática, por sua vez, cresceu na partida, passou a pressionar a saída de bola brasileira e aproveitou uma falha de Danilo aos 28 minutos. O lateral errou um passe simples no meio-campo, Sano recuperou a posse, avançou em velocidade e bateu cruzado, sem chances para Alisson, abrindo o placar em Houston. A partir daí, o Japão se fechou ainda mais, controlou o ritmo do jogo e levou pouco perigo à própria meta.
O Brasil, em contrapartida, aumentou ainda mais seus erros. Vini Jr. e Matheus Cunha tentaram de fora da área, mas pararam em Suzuki. Casemiro recebeu cartão amarelo por falta na entrada da área e também cometeu erros na saída de bola. Lucas Paquetá, que sentiu a coxa logo nos primeiros minutos, permaneceu em campo, mas terminou a etapa inicial mancando. O Japão foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 e deixando a Seleção sob pressão.
Segundo tempo
Depois de um primeiro tempo muito abaixo, o Brasil voltou do intervalo com outra postura. A equipe de Carlo Ancelotti passou a pressionar desde os minutos iniciais. Além disso, aumentou a intensidade, ocupou mais o campo de ataque e criou uma sequência de oportunidades. Na melhor delas, Casemiro teve um cabeceio salvo em cima da linha por Tomiyasu. Contudo, aos 10 minutos, o próprio volante apareceu na área para completar cruzamento de Gabriel Magalhães e empatar a partida de cabeça.
O gol mudou completamente o cenário do confronto. O Japão recuou, enquanto o Brasil ganhou confiança e passou a controlar as ações. Vini Jr quase marcou um dos gols mais bonitos da Copa ao driblar toda a defesa japonesa e acertar a trave após grande defesa de Suzuki. Além disso, Rayan também cresceu na partida, levou perigo em cobrança de falta e quase marcou de cabeça.
Na reta final, Ancelotti colocou Gabriel Martinelli, Endrick e Fabinho para aumentar o poder ofensivo. Assim, o Brasil seguiu insistindo e foi recompensado já nos acréscimos. Aos 49 minutos, Rayan roubou a bola no campo de ataque, iniciou a jogada e encontrou Bruno Guimarães, que deixou Martinelli cara a cara com Suzuki. O atacante, livre, dominou com categoria e bateu no canto para decretar a virada por 2 a 1 e manter o sonho do hexa vivo.
BRASIL 2X1 JAPÃO
Copa do Mundo – 16 avos de final
Data e horário: 29/6/2026, 14h (de Brasília)
Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
Público: 68.777 torcedores
Gols: Sano, 28’/1ºT (0-1); Casemiro, 09’/2ºT (1-1); Gabriel Martinelli, 49’/2ºT (2-1)
BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho, 47’/2T) e Bruno Guimarães (Danilo Santos, 51’/2T); Rayan, Lucas Paquetá (Endrick) e Vini Jr; Matheus Cunha (Gabriel Martinelli, 20’/2T). Técnico: Carlo Ancelotti.
>JAPÃO: Zion Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito; Doan (Sugawara, 20’/2T), Sano, Junya Ito (Machino, 32’/2T), Kamada (Tanaka, 32’/2T) e Nakamura (Junnosuke Suzuki, 20’/2T); Maeda (Ogawa, 51’/2T) e Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
Auxiliares: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ITA)
VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
Cartão Amarelo: Casemiro (BRA); Sano, Kamada e Junnosuke Suzuki (JAP)
Cartão Vermelho:
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