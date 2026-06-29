Brasil volta a vencer de virada em mata-mata de Copa após 24 anos

O Brasil escreveu mais um capítulo de superação em sua história nas Copas do Mundo. A vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29/6), pela segunda fase do Mundial de 2026, marcou a primeira virada da Seleção em um jogo de mata-mata da competição desde as quartas de final de 2002, quando derrotou a Inglaterra pelo mesmo placar.

Depois de sair atrás no marcador ainda no primeiro tempo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti reagiu na etapa final. Casemiro empatou de cabeça, e Gabriel Martinelli marcou nos acréscimos para garantir a classificação às oitavas de final e manter vivo o sonho do hexa.

As viradas do Brasil em mata-matas na Copa

Assim, com o resultado, o Brasil chegou à oitava virada em partidas eliminatórias da história das Copas do Mundo. A primeira aconteceu em 1938, diante da Tchecoslováquia, nas quartas de final. Na mesma edição, a Seleção também virou sobre a Suécia na disputa do terceiro lugar.

Aliás, nas campanhas dos primeiros títulos mundiais, o roteiro voltou a se repetir. Em 1958, o Brasil saiu atrás da Suécia antes de vencer por 5 a 2 na final. Quatro anos depois, em 1962, virou sobre a Tchecoslováquia para conquistar o bicampeonato.

Outras duas reações históricas vieram em 1970 e 1998. No tricampeonato, a equipe venceu o Uruguai por 3 a 1 na semifinal após sofrer o primeiro gol. Já na França, superou a Dinamarca por 3 a 2 nas quartas de final.

Por fim, a última virada em mata-mata havia ocorrido há 24 anos. Nas quartas de final da Copa de 2002, a Inglaterra abriu o placar com Michael Owen, mas Rivaldo empatou ainda no primeiro tempo e Ronaldinho Gaúcho marcou o gol da classificação brasileira, em um dos jogos mais emblemáticos daquela campanha do pentacampeonato.

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