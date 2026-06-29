Ancelotti explica ausência de Neymar contra o Japão: ”Guardei para a prorrogação”

Carlo Ancelotti esclareceu por que Neymar não saiu do banco de reservas na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29/6), pela segunda fase da Copa do Mundo. Segundo o treinador italiano, o plano era utilizar o camisa 10 em uma eventual prorrogação, mas a virada conquistada nos acréscimos tornou a mudança desnecessária.

Após um primeiro tempo abaixo do esperado, a Seleção reagiu na etapa final. Casemiro empatou o confronto, e Gabriel Martinelli marcou o gol da classificação aos 51 minutos do segundo tempo. Assim, garantiu a vaga brasileira nas oitavas de final sem a necessidade de tempo extra.

“Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele, ele entraria no minuto 60 ou 65. Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha o controle do jogo”, explicou Ancelotti.

Além de justificar a decisão, o treinador elogiou a profundidade do elenco brasileiro e destacou a dificuldade imposta pelo adversário. Para ele, a equipe soube encontrar soluções mesmo diante de um rival organizado e intenso.

“Temos muitos recursos, no banco e no campo, é bom que os jogadores individualmente estão em bom nível. Temos que valorizar. Partida muito exigente. Japão não é uma equipe fácil, é intensa, muito organizada”, afirmou.

Assim, com a classificação assegurada, o Brasil agora aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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