Veja quando será o jogo do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

Após vencer de virada o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29/6), em partida absolutamente dramática, a Seleção Brasileira garantiu vaga às oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, o Jogada10 traz para você a data e horário da próxima partida da nossa Seleção.

Será no próximo domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O adversário? Só descobriremos nesta terça-feira (30/6), quando Noruega e Costa do Marfim duelarem no AT&T Stadium, em Dallas, também nos EUA.

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O vencedor desta partida, afinal, encarará o Brasil nas oitavas. O duelo entre noruegueses e marfinenses ocorre às 14h (de Brasília). A última vez que a Seleção Brasileira encarou a Noruega em Copas do Mundo foi em 1998, quando a seleção europeia venceu por 2 a 1, pela terceira rodada da fase de grupos. Já Costa do Marfim ficou no grupo brasileiro em 2006, quando Luis Fabiano brilhou e marcou dois gols na vitória por 3 a 1, aliás.

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